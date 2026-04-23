أزهري: المنتحر قا.تل مجر.م وهو كبيرة من الكبائر

أكد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر، أن المنتحر قاتل مجرم، وأنه لا يجوز الاستهانة بمن يفعل هذا الأمر، وأن من يقول إن المنتحر قد ارتاح فهذا غير صحيح، لأن أمره إلى الله، ولا يستطيع أحد أن يجزم بأنه سيدخل الجنة أو النار.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه يقصد المنتحر الذي لا يعاني من مرض نفسي أو من فقد عقله، أو من قرر الأطباء أنه مريض نفسي، لأن في هذه الحالة يكون قد فقد الإدراك.

ولفت إلى أن الانتحار كبيرة من الكبائر، وأنه يجب التحذير من الأفكار التي تدفع الأشخاص إلى الانتحار، والتي قد تدفع البعض للاعتقاد بأن الموت يحقق الراحة، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد غير صحيح.

وأشار إلى أن "الشخص الذي يعاني من مشكلات مع زوجته وانتحر فهو قاتل مجرم"، موضحًا أنه لم يكن هناك صاحب له قد انتحر كما قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.