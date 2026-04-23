أزهري: الرجل في العهد القديم كان يتزوج بـ 100 سيدة والإسلام قنن التعدد

أكد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر، أن تعدد الزوجات ليس اختراعًا إسلاميًا، بل كان موجودًا قبل الإسلام، لكن الإسلام لم يُنشئه وإنما قام بتقنينه وتنظيمه.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه قبل الإسلام لم يكن هناك حدّ لعدد الزوجات، فجاء الإسلام وحدّد العدد بأربع زوجات كحد أقصى.

ولفت إلى أنه في الجاهلية كان الرجل يتزوج من النساء دون عدد محدد، معلقًا: "كان العدد مفتوحًا"، ثم جاء الإسلام فوضع ضوابط للتعدد. واستشهد بحديث غيلان الثقفي رضي الله عنه، الذي كان متزوجًا عشر نساء، فلما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبقي على أربع ويفارق الباقي.

وأشار إلى أن هذا الحديث يوضح أن الرجل كان يتزوج ما يشاء قبل الإسلام، فهناك من كان يتزوج 10 و20 و 100 سيدة، لكن الإسلام قنّن التعدد وحدّده، مؤكدًا أن التعدد كان موجودًا في عصور سابقة، وليس أمرًا مستحدثًا في الإسلام.