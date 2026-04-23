قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بهدف بيزيرا.. الزمالك يفوز على بيراميدز في قمة الدوري
مستشار بالكنيسة الإنجيلية: وثيقة تأمينية لدعم المرأة بعد الطلاق وضمان حقوق الأطفال
العالم على موعد مع كسوف ثانٍ للشمس في 2026 .. متى يحدث؟
بيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى بيراميدز بالدوري
استجابة لـ صدى البلد.. رمد المنوفية تجري عملية لطفل فقد عينه بسبب سن قلم
بلتاجي وبكري يدعوان لحوار وطني لوضع خطة تنفيذ لـ مبادرة سداد ديون مصر
هند الضاوي: سقف تصريحات إيران ارتفع لمستوى غير مسبوق في تاريخ صراعها مع أمريكا
مصطفى بكري: جهود وزارة الزراعة تعزز إنتاج القمح وتدعم التوسع في استصلاح الأراضي
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد تطبيق التوقيت الصيفي
مصطفى بكري: الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا كافيًا وتواجه التحديات بوعي كامل
الجمعة 12:53 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي 2026 في القاهرة والمحافظات
تقديم الساعة 60 دقيقة الليلة.. بدء التوقيت الصيفي 2026 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
توك شو

الزواج العرفي تحت المجهر .. جدل متصاعد عن الشرعية | وحقوق مهددة في علاقات غير موثقة

محمد البدوي

في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول قضايا الزواج غير الموثق، أعاد الشيخ خالد الجندي تسليط الضوء على ما يُعرف بـ“الزواج العرفي”، مثيرًا نقاشًا واسعًا بشأن شرعيته وآثاره الاجتماعية والقانونية. 

قيم الوضوح والإعلان

وخلال ظهوره الإعلامي، قدّم رؤية حاسمة تربط بين مفهوم الزواج في الإسلام وقيم الوضوح والإعلان، معتبرًا أن أي علاقة تُدار في الخفاء تفتقر إلى الأساس الصحيح الذي يقوم عليه الزواج.

استقرار الأسرة وحقوق الأفراد

وأكد أن تفشي هذا النوع من العلاقات يعكس خللًا في الفهم والسلوك، محذرًا من تداعياته التي قد تمس استقرار الأسرة وحقوق الأفراد، خاصة في ظل استغلاله للتحايل على القوانين والأعراف.

تحريف كبير في الواقع

ولفت الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن مصطلح “الزواج العرفي” تعرّض لتحريف كبير في الواقع، موضحًا أن كلمة “عرف” تعني في أصلها الشيء المعلن والمعروف بين الناس، بينما يُمارَس هذا النوع من الزواج في الخفاء، وهو ما يُعد تناقضًا صريحًا مع معناه الحقيقي.

وخلال تقديمه برنامج لعلهم يفقهون على قناة dmc، شدد الجندي على أن هذا الشكل من الزواج لا يحظى بقبول داخل الأسر، مؤكدًا أن أي بيت يحترم تقاليده يرفض تزويج ابنته بهذه الطريقة، واصفًا اللجوء إليه بأنه يتم عبر “الأبواب الخلفية” وفي ظروف غير طبيعية.

 التراضي بين الطرفين

وأوضح أن التراضي بين الطرفين وحده لا يكفي لإضفاء الشرعية الكاملة، بل يتطلب الأمر الإعلان والموافقة من الأطراف المعنية، وعلى رأسهم الأسرة، متسائلًا عن منطق إخفاء الزواج عن الزوجة الأولى أو عن أهل الزوجة، مؤكدًا أن هذا السلوك يتنافى مع أبسط قواعد الوضوح التي يقوم عليها الزواج في الإسلام.

 الانسياق وراء فتاوى متساهلة

وأشار إلى أن الدين الإسلامي يقوم على الشفافية والبيان، محذرًا من الانسياق وراء فتاوى متساهلة تتجاهل الآثار السلبية لهذا النوع من العلاقات، والتي قد تشمل ضياع الحقوق، والتهرب من النفقة، وصعوبة إثبات العلاقة، فضلًا عن النزاعات القضائية.

القوانين والأعراف الاجتماعية

وأضاف أن بعض حالات الزواج العرفي تُستخدم كوسيلة للتحايل على القوانين أو الأعراف الاجتماعية، ما يؤدي إلى تعقيدات قانونية، خاصة أن تقنين هذا الزواج لاحقًا لا يُرتب آثاره بأثر رجعي، بل من تاريخ الإقرار به فقط.

واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالوضوح والتوثيق في العلاقات الزوجية، لتجنب المشكلات وضمان حفظ الحقوق لكافة الأطراف.

الزواج العرفي قضايا الزواج الزواج استقرار الأسرة

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

