أحمد كريمة: المنتحر مسلم فاسق عاص وأمره لله

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الدين له علماء، ولذلك يجب على المواطنين الحصول على التفسيرات الصحيحة من رجال الدين، موضحًا أنه يطالب بعدم حديث أي شخص غير متخصص عن الدين.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الانتحار جريمة منكرة، وأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا".

ولفت إلى أن الانتحار من الكبائر، وأن المنتحر مسلم فاسق عاصٍ، وأن أمره مفوض إلى الله عز وجل، وهو الغفور الرحيم.

وأشار إلى أن على كل إنسان تحمّل مشقة الدنيا، له آجر من الله وأن الله بشر الصابرين بكل خير.