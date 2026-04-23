هند الضاوي: سقف تصريحات إيران ارتفع لمستوى غير مسبوق في تاريخ صراعها مع أمريكا

أكدت الاعلامية هند الضاوي أن التصريحات الإيرانية خلال المرحلة الأخيرة ارتفع سقفها إلى مستوى غير مسبوق، موضحة أن هذا التصعيد ظل في إطار الخطاب السياسي أكثر منه انعكاسًا لرغبة حقيقية في المواجهة على أرض الواقع مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إيران لم تكن تسعى إلى الدخول في صدام مباشر مع واشنطن، بل كانت في كثير من الأحيان توجه أذرعها في المنطقة بعدم استفزاز أمريكا أو جرّها إلى مواجهة مفتوحة، خاصة في ظل وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحكم، وهو ما رسّخ لدى البعض قناعة بأن إيران لن تواجه الولايات المتحدة مهما كانت الظروف.

وأضافت هند الضاوي أن رفض طهران للمواجهة يعود إلى حرصها على عدم استنزاف ما بنته منذ عام 1979، مشيرة إلى أن الحرب ستكون عالية التكلفة على الطرفين، سواء إيران أو الولايات المتحدة، وهو ما يجعل خيار الصدام غير مفضل ما لم يُفرض عليها فرضًا.