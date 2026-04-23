هند الضاوي: تدوير التنظيمات الإرهابية يثير مخاوف من سيناريوهات إقليمية خطيرة

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن العديد من التنظيمات المتطرفة ارتبطت تاريخيا بسياقات سياسية معقدة، موضحة أن بعض قيادات هذه التنظيمات كانت في الأصل ضمن مجموعات قاتلت في أفغانستان ضد السوفيت، قبل أن يتم توظيفها بعد ذلك في صراعات أخرى.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الولايات المتحدة استفادت من هذه الجماعات في مراحل سابقة لاستنزاف القوة السوفيتية، قبل أن تعود هذه العناصر إلى مناطق مختلفة في الشرق الأوسط بعد انتهاء أدوارها.

وأشارت هند الضاوي إلى أن تنظيم داعش ظهر في العراق عام 2014 ثم امتدت أنشطته إلى سوريا، معتبرة أن المشهد الحالي يعيد إلى الأذهان مراحل سابقة بين عامي 2011 و2014، والتي شهدت إعادة تشكيل جماعات مسلحة وتغيير أدوارها داخل الإقليم.

وأوضحت هند الضاوي أن هناك محاولات "إعادة تدوير" بعض التنظيمات المسلحة، بما يؤدي إلى ظهور كيانات جديدة تنفذ عمليات عنف، ثم يُستخدم ذلك لاحقًا كذريعة لتدخلات خارجية في المنطقة.