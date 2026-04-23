مصطفى بكري: الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا كافيًا وتواجه التحديات بوعي كامل

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدولة المصرية مستهدفة من قوى تسعى لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار، مشيرًا إلى أن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب المصري يعكس وعي الدولة بحجم التحديات وقدرتها على التعامل معها.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر قناة صدى البلد، أن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من السلع الغذائية يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرًا، إلى جانب توافر المواد البترولية لعدة أشهر، ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.

وأضاف أن الاكتشافات في قطاع الغاز الطبيعي تمثل مؤشرًا إيجابيًا على سير الدولة في المسار الصحيح نحو تحقيق الاكتفاء وتعزيز الاقتصاد.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود البلاد في مرحلة دقيقة، مؤكدًا دعمه لمؤسسات الدولة الوطنية وحرصه على الانحياز للمواطن المصري في ظل الظروف الراهنة.