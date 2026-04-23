مصطفى بكري: اختيار رانيا المشاط بالأمم المتحدة يعكس كفاءتها وخبراتها الدولية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن اختيار الدكتورة رانيا المشاط لتولي منصب وكيلا للأمين العام في الأمم المتحدة يعكس تقديرًا دوليًا لمسيرتها المهنية وخبراتها في مجالات التنمية والاقتصاد.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أن رانيا المشاط قدمت خلال عملها الحكومي إسهامات بارزة، من بينها إعداد ما وصفه بـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» باعتبارها وثيقة عمل مهمة لدعم مسار التنمية في مصر.

وأضاف أنها عُرفت خلال مسيرتها بالانضباط والالتزام والعمل الجاد، إلى جانب تمتّعها بعلاقات دولية واسعة وخبرة في التعامل مع مختلف المؤسسات، مشيرًا إلى أن اختيارها للمنصب الأممي لم يكن صدفة، بل نتيجة طبيعية لمسيرتها المهنية وإسهاماتها.