مصطفى بكري : رئيس الوزراء كشف عن رسائل مهمة أمام البرلمان أهمها ارتفاع أسعار النفط عالميا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يوم الثلاثاء الماضي تواجد رئيس الوزراء داخل محلس النواب، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة تحدث عن العديد من الملفات أهمها دعم مصر للأشقاء في الخليج.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن رئيس الوزراء أكد أمام البرلمان على أن برميل النفط ازداد سعره حتى وصل لـ 120 دولار، ومتوقع أن يصل لـ 200 دولار نتيجة إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى أن ذلك يؤثر على ارتفاع الأسعار.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن رئيس الوزراء أكد على أن تحزيلات المصريين في الخارج حققت معدلات نمو أكثر من 29%، بنهاية العام الماضي، إضافة إلى زيادة الدخل العائد من السياحة، وتراجع وإنخفاض معدلات الدين الخارجي.