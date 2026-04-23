مصطفى بكري: جهود وزارة الزراعة تعزز إنتاج القمح وتدعم التوسع في استصلاح الأراضي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المزمنة في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى العمل على استنباط سلالات جديدة من المحاصيل بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر قناة صدى البلد، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة في إطار مشروعات قومية مثل «مستقبل مصر»، لدعم منظومة توفير السلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن حجم توريد القمح من الفلاحين وصل إلى نحو 5 ملايين طن، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الدولة والمزارعين، ويساهم في تعزيز النمو الزراعي.

وأضاف أن الدولة مستمرة في التوسع في استصلاح الأراضي، حيث بلغ إجمالي المساحات الزراعية نحو 14.5 مليون فدان، وهو ما يدعم خطط التنمية الزراعية ويعزز القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.