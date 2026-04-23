مستشار بالكنيسة الإنجيلية: وثيقة تأمينية لدعم المرأة بعد الطلاق وضمان حقوق الأطفال

أكد المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لـ الكنيسة الإنجيلية في مصر، أنه يجري العمل على إعداد وثيقة تأمينية تهدف إلى مساعدة المرأة على تأمين احتياجاتها المعيشية بعد وقوع الطلاق، بما يشبه وثائق التأمين على الحياة.

وقال يوسف طلعت، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هذه الوثيقة تأتي استجابة للواقع الاجتماعي، حيث تشهد بعض حالات الزواج انتهاءً سريعًا، ما يترك الزوجة في حالة صدمة نفسية، إلى جانب صعوبات مادية تتعلق بالإنفاق على الأبناء.

وأضاف أن الوثيقة المقترحة تستهدف تحقيق قدر من العدالة، من خلال ضمان حقوق الأطفال وتوفير دعم مالي للمرأة، مشيرًا إلى أنها تُفعّل فور صدور حكم الطلاق، بما يضمن سرعة الاستفادة منها في مواجهة الأعباء المعيشية.