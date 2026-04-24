حكم قيام الليل والأدلة الواردة عنه.. دار الإفتاء توضح
أخبار البلد

الأرصاد : تغير مفاجئ في حالة الطقس من الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من  الأحد 26 أبريل 2026 إلى الخميس 30 أبريل 2026 الحالة الجوية.

ومتوقع تم تشهد هذه الفترة ​انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتكون درجات الحرارة على:

​السواحل الشمالية: (22 إلى 23 درجة مئوية)

​القاهرة الكبرى: (27 إلى 28 درجة مئوية)

​شمال الصعيد: (28 إلى 29 درجة مئوية)

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 25 أبريل 2026، استمرار الارتفاع المؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا.

​تفاصيل الظواهر الجوية:
​شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

​فرص أمطار متوسطة (قد تكون رعدية أحياناً): على مناطق من (السلوم – مطروح – سيوة) قد تمتد خفيفة إلى مناطق من (العلمين – الإسكندرية) على فترات متقطعة.

​نشاط رياح (تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س): على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.


وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة
العظمى 32 درجة.
الصغرى 16 درجة.


- الطقس فى الإسكندرية
العظمى 31 درجة.
الصغرى 17 درجة.
 

- الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.
الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى سوهاج
العظمى 37 درجة.
الصغرى 20 درجة.


- الطقس فى قنا
العظمى 38 درجة.
الصغرى 21 درجة.

- الطقس فى أسوان
العظمى 38 درجة.
الصغرى 21 درجة.

