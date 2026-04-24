الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

قافلة طب بنات الأزهر بدمياط تجري الكشف على 700 حالة وتصرف العلاج مجانا.. صور

قافلة الأزهر
قافلة الأزهر
محمد شحتة

أطلقت كلية الطب بجامعة الأزهر للبنات بدمياط قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "معًا لبناء الإنسان" استهدفت كبار السن وذوي الهمم بمدينة دمياط الجديدة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط. 

وصرَّح الدكتور عصام طمان، عميد الكلية بأن القافلة نجحت في تقديم الرعاية الطبية المتكاملة وأجرت الكشف الطبي على 700 حالة، شملت: أطفالًا ومسنين وشبابًا من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، كما وزعت بعض الهدايا على أصحاب الهمم والأطفال؛ لرسم البسمة على وجوههم.

وأشارت الدكتورة ولاء عشري، وكيل الكلية، إلى أن القافلة تستهدف دعم مؤسسات الدولة المصرية في خدمة أبناء الوطن لا سيما القطاع الصحي، وبالأخص الفئات الأولى بالرعاية من أصحاب الهمم؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م في رعاية ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم، لافتة إلى أن القافلة شهدت إقبالاً كبيرًا من الفئات المستهدفة من المواطنين.

جهود قافلة الأزهر بدمياط

وأوضحت الدكتورة سناء أحمد، رئيس قسم الرمد مدير وحدة الدعم المستمر بمركز التميز الدولي، أن القافلة تميزت بتنوع التخصصات الطبية؛ حيث ضمت نخبة من أمهر الأطباء من أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب بجامعة الأزهر، شاملة تخصصات: (المخ والأعصاب، وتعديل السلوك، والأطفال، والأسنان، والرمد، والأوعية الدموية، والعظام، والباطنة والمناعة، والعلاج الطبيعي، والأنف والأذن).

وتابعت قائلة: "إن القافلة تؤكد استمرار الدور المجتمعي الذي تقوم به مستشفيات جامعة الأزهر بدمياط، إلى جانب دورها التعليمي والتدريبي والتوعوي، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا".

من جانبهم عبر المواطنون المترددون على القافلة عن سعادتهم البالغة بالخدمات الطبية والتوعوية، مقدمين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقيادات جامعة الأزهر، ومستشفى جامعة الأزهر بدمياط؛ لجهودهم المتواصلة في خدمة المواطنين.

تأتي القافلة في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وحرصها على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، وبتنسيق ومتابعة الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة.

