إجراءات انتقامية .. رد صادم من رئيس الوزراء الإسباني على مذكرة البنتاجون بشأن الناتو

رد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير، يوم الجمعة على التقارير التي صدرت صباح اليوم والتي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد حلف شمال الأطلسي الناتو.

ووفقًا لوكالة رويترز، أشارت مذكرة من البنتاجون إلى إمكانية تعليق الولايات المتحدة عضوية إسبانيا في الحلف العسكري (راجع منشورنا الساعة 7:20).

وبموجب المعاهدة التي يقوم عليها حلف الناتو، لا يمكن للولايات المتحدة القيام بذلك.

ورفض بيدرو سانشيز التعليق على المذكرة، مصرحًا للصحفيين في قمة الاتحاد الأوروبي في قبرص: «حسنًا، لا نتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني.

وأضاف "إننا نتعامل مع الوثائق الرسمية والمواقف التي تتخذها، في هذه الحالة، حكومة الولايات المتحدة".

ثم أكد رئيس الوزراء أن موقف إسبانيا «واضح»، قائلًا: «التعاون التام مع الحلفاء، ولكن دائمًا في إطار القانون الدولي».