مفاجأة لسكان الشيخ زايد .. مول برميلان ينعش الحركة التجارية | وكارفور يتصدر المشهد
الأرصاد : تغير مفاجئ في حالة الطقس من الأحد
مصادر إيرانية : لا حوار مع أمريكا حالياً .. ونستعد لأي تصعيد
الحضن شوك .. طرح أولى أغاني شيرين عبد الوهاب الجديدة
أنت عميل لإسرائيل .. رد صادم من نجل شاه إيران بشأن علاقته بالاحتلال
ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة
الرئيس السوري : إغلاق مضيق هرمز خطر كبير على الاستقرار الدولي
رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج
متحدثة البيت الأبيض تدخل إجازة أمومة .. وتمازح الصحفيين : لديكم رقم الرئيس
ريال مدريد يتقدم على بيتيس بهدف في الدوري الإسباني
قادمة من غزة .. بيان عاجل لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد العثور على طائرة ورقية
لو خسر شكرًا.. مهيب عبدالهادي: فرصة بيراميدز في المنافسة بمباراة الأهلي المقبلة
قمار بمعلومات سرية.. جندي أمريكي يراهن على اعتقال مادور بـ 400 مليون دولار

تم توجيه اتهامات لجندي أمريكي من قوات العمليات الخاصة بعد تحقيقه أرباحا تجاوزت 400 ألف دولار من خلال المراهنة على انهيار نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في سوق مراهنات إلكتروني، وذلك باستخدام معلومات سرية حصل عليها أثناء خدمته العسكرية.


وبحسب لائحة اتهام كُشف عنها في محكمة اتحادية بمانهاتن، فإن الرقيب أول غانون كين فان دايك، البالغ من العمر 38 عاما والمتمركز سابقا في قاعدة فورت براج بولاية نورث كارولاينا، شارك في “التخطيط والتنفيذ” لعملية أمريكية أدت إلى القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس في الثالث من يناير داخل مجمعهما في كاراكاس.

ووجهت إليه خمس تهم تشمل: إساءة استخدام معلومات حكومية سرية لتحقيق مكاسب شخصية، سرقة معلومات غير معلنة، الاحتيال في السلع، الاحتيال عبر الإنترنت، وإجراء معاملات مالية غير قانونية.


ومثل فان دايك أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث لم يقدم أي اعتراف بالذنب، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 250 ألف دولار، مع فرض قيود تشمل تسليم جواز سفره، وتقييد سفره، ومنعه من حيازة السلاح خارج إطار خدمته العسكرية.

وتشير التحقيقات إلى أنه خلال الفترة من 27 ديسمبر 2025 حتى 2 يناير، قام فان دايك بوضع نحو 13 رهانًا على منصة “بولي ماركت” للتنبؤات، والتي تسمح بالمراهنة على الأحداث المستقبلية، متوقعا تدخلا عسكريا أمريكيا في فنزويلا وسقوط مادورو قبل نهاية يناير.

وبحسب لائحة الاتهام، راهن الجندي بمبلغ يقارب 33 ألف دولار، محققًا أرباحًا تُقدّر بنحو 409 آلاف دولار، قبل أن يقوم بتحويل معظمها إلى محافظ عملات رقمية خارجية ثم إلى حسابات استثمارية جديدة.

كما أظهرت التحقيقات أنه بعد انتشار تقارير حول نشاط مراهنات غير معتاد مرتبط بالعملية، حاول إغلاق حسابه على المنصة وادّعى فقدان الوصول إلى بريده الإلكتروني، إضافة إلى تغييرات مشبوهة في حساباته الرقمية لإخفاء نشاطه.

وفي يوم العملية، وبعد ساعات من القبض على مادورو، ظهرت صورة على حسابه في “غوغل” تُظهره على سطح سفينة عسكرية أمريكية وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل سلاحا.

وكان فان دايك التحق بالجيش الأمريكي عام 2008، وتمت ترقيته إلى رتبة رقيب أول عام 2023، وقد وقع اتفاقيات سرية تمنعه من كشف أو استخدام أي معلومات حساسة.

من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية إن المتهم استغل معلومات مصنفة سرية لتحقيق أرباح شخصية عبر المراهنة، ووصفت ذلك بأنه “تداول داخلي غير قانوني”.

كما أكدت لجنة تداول السلع الآجلة فتح تحقيق موازٍ في القضية، فيما أعلنت منصة “بولي ماركت” تعاونها مع السلطات، مؤكدة أنها تحظر استخدام المعلومات السرية في التداول.

وتأتي هذه القضية في ظل تزايد التدقيق على أسواق التنبؤ الإلكترونية، بعد تسجيل حالات مشابهة مرتبطة بعمليات عسكرية وأحداث سياسية حساسة.

وفي تعليق له، شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضية بحالة نجم البيسبول بيت روز، مشيرًا إلى أن عالم المراهنات أصبح “يشبه كازينو عالميًا”، معربًا عن تحفظه على هذا النوع من الأسواق رغم انتشاره المتزايد.

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

منع دخول طالبات الأزهر بالهاي لايتر

بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

الخبز المجمد

هل يتحول الخبز المجمد إلى خطر؟ حسم الجدل حول تخزين الخبز في الفريزر وعلاقته بالسرطان

محمد العدل

العدل يكشف فارق البطولات بين الأهلي والزمالك في 20 عامًا

كرة قدم

بسبب فساد مالي .. إيقاف رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم

صورة من اللقاء

شوبير : بيراميدز تقدم بشكوى ضد حكام مباراة الزمالك بالدوري

بالصور

مرض الكبد الدهني يهدد الملايين حول العالم .. 1.8 مليار شخص معرضون للإصابة بحلول 2050

مرض الكبد الدهني
مرض الكبد الدهني
مرض الكبد الدهني

كيفية تنظيف فروة الرأس بالطرق الصحيحة للحصول على شعر صحي ولامع

طرق للعناية بفروة الشعر
طرق للعناية بفروة الشعر
طرق للعناية بفروة الشعر

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

فيديو

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

