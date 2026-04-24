قمار بمعلومات سرية.. جندي أمريكي يراهن على اعتقال مادور بـ 400 مليون دولار

تم توجيه اتهامات لجندي أمريكي من قوات العمليات الخاصة بعد تحقيقه أرباحا تجاوزت 400 ألف دولار من خلال المراهنة على انهيار نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في سوق مراهنات إلكتروني، وذلك باستخدام معلومات سرية حصل عليها أثناء خدمته العسكرية.



وبحسب لائحة اتهام كُشف عنها في محكمة اتحادية بمانهاتن، فإن الرقيب أول غانون كين فان دايك، البالغ من العمر 38 عاما والمتمركز سابقا في قاعدة فورت براج بولاية نورث كارولاينا، شارك في “التخطيط والتنفيذ” لعملية أمريكية أدت إلى القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس في الثالث من يناير داخل مجمعهما في كاراكاس.

ووجهت إليه خمس تهم تشمل: إساءة استخدام معلومات حكومية سرية لتحقيق مكاسب شخصية، سرقة معلومات غير معلنة، الاحتيال في السلع، الاحتيال عبر الإنترنت، وإجراء معاملات مالية غير قانونية.



ومثل فان دايك أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث لم يقدم أي اعتراف بالذنب، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 250 ألف دولار، مع فرض قيود تشمل تسليم جواز سفره، وتقييد سفره، ومنعه من حيازة السلاح خارج إطار خدمته العسكرية.

وتشير التحقيقات إلى أنه خلال الفترة من 27 ديسمبر 2025 حتى 2 يناير، قام فان دايك بوضع نحو 13 رهانًا على منصة “بولي ماركت” للتنبؤات، والتي تسمح بالمراهنة على الأحداث المستقبلية، متوقعا تدخلا عسكريا أمريكيا في فنزويلا وسقوط مادورو قبل نهاية يناير.

وبحسب لائحة الاتهام، راهن الجندي بمبلغ يقارب 33 ألف دولار، محققًا أرباحًا تُقدّر بنحو 409 آلاف دولار، قبل أن يقوم بتحويل معظمها إلى محافظ عملات رقمية خارجية ثم إلى حسابات استثمارية جديدة.

كما أظهرت التحقيقات أنه بعد انتشار تقارير حول نشاط مراهنات غير معتاد مرتبط بالعملية، حاول إغلاق حسابه على المنصة وادّعى فقدان الوصول إلى بريده الإلكتروني، إضافة إلى تغييرات مشبوهة في حساباته الرقمية لإخفاء نشاطه.

وفي يوم العملية، وبعد ساعات من القبض على مادورو، ظهرت صورة على حسابه في “غوغل” تُظهره على سطح سفينة عسكرية أمريكية وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل سلاحا.

وكان فان دايك التحق بالجيش الأمريكي عام 2008، وتمت ترقيته إلى رتبة رقيب أول عام 2023، وقد وقع اتفاقيات سرية تمنعه من كشف أو استخدام أي معلومات حساسة.

من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية إن المتهم استغل معلومات مصنفة سرية لتحقيق أرباح شخصية عبر المراهنة، ووصفت ذلك بأنه “تداول داخلي غير قانوني”.

كما أكدت لجنة تداول السلع الآجلة فتح تحقيق موازٍ في القضية، فيما أعلنت منصة “بولي ماركت” تعاونها مع السلطات، مؤكدة أنها تحظر استخدام المعلومات السرية في التداول.

وتأتي هذه القضية في ظل تزايد التدقيق على أسواق التنبؤ الإلكترونية، بعد تسجيل حالات مشابهة مرتبطة بعمليات عسكرية وأحداث سياسية حساسة.

وفي تعليق له، شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضية بحالة نجم البيسبول بيت روز، مشيرًا إلى أن عالم المراهنات أصبح “يشبه كازينو عالميًا”، معربًا عن تحفظه على هذا النوع من الأسواق رغم انتشاره المتزايد.