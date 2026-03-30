بعد اعتقال مادورو.. واشنطن تعيد فتح السفارة الأمريكية في فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، استئناف السفارة الأمريكية في فنزويلا عملياتها رسمياً بعد إغلاق دام سبع سنوات، وذلك عقب اعتقال نيكولاس مادورو على يد القوات الأمريكية في يناير.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "نستأنف اليوم عملياتنا رسمياً في السفارة الأمريكية في كاراكاس، مُدشّنين بذلك فصلاً جديداً في وجودنا الدبلوماسي في فنزويلا".

وأضاف البيان أن استئناف عمل السفارة بشكل طبيعي "سيعزز قدرتنا على التواصل المباشر مع الحكومة المؤقتة في فنزويلا، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص".

وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت سفارتها في كاراكاس في مارس ٢٠١٩ بعد فترة وجيزة من إعلان واشنطن، إلى جانب عدد من حلفائها الغربيين واللاتينيين، عدم شرعية مادورو في أعقاب انتخابات رئاسية شابتها مخالفات واسعة النطاق.

في أوائل يناير ، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعملية مداهمة مفاجئة نفذتها وحدات النخبة من قوات دلتا، إلى جانب قوات أخرى، لاقتياد مادورو إلى نيويورك لمواجهة تهم تهريب المخدرات، التي ينفيها.

ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، التي كانت نائبة الرئيس مادورو.

وعلى الرغم من خلفيتها، أشاد ترامب بالعلاقة مع رودريجيز باعتبارها إحدى أولوياته الرئيسية، بما في ذلك تقديم المساعدة لشركات النفط الأمريكية، وفرض التعاون من خلال تهديدها بالعنف في حال عدم امتثالها.

ومنذ عام 2019، تدير الولايات المتحدة العمليات الدبلوماسية لفنزويلا انطلاقًا من كولومبيا المجاورة.

وصلت لورا دوغو، الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة، إلى كاراكاس في يناير لتتولى رئاسة السفارة، حيث رُفع العلم الأمريكي مجددًا في 14 مارس بعد سبع سنوات بالضبط من إنزاله.