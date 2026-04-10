بوليتيكو: فنزويلا خططت لشراء صواريخ إيرانية قادرة على ضرب أمريكا

كشف تقرير نشره موقع بوليتيكو أن فنزويلا كانت تدرس عام 2020، في عهد الرئيس نيكولاس مادورو، صفقة لشراء صواريخ باليستية من إيران بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار.



وبحسب الوثائق، تضمنت الخطة نشر هذه الصواريخ على متن سفن بحرية فنزويلية، بما يتيح لها الوصول إلى أهداف داخل الولايات المتحدة، وهو ما اعتُبر تهديدًا محتملاً للأمن القومي الأمريكي.



وأشار التقرير إلى أن المحادثات بين كاراكاس وطهران كانت أكثر تقدمًا مما كُشف سابقًا، حيث تضمنت آلية تمويل عبر شركات مملوكة للدولة، إلى جانب ترتيبات تشغيل الصواريخ من منصات بحرية.



ورغم ذلك، لم تكتمل الصفقة، إذ تراجعت فنزويلا تحت ضغوط من إدارة دونالد ترامب، فضلًا عن الصعوبات الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت.



وفي هذا السياق، أكد المسؤول الأمريكي السابق إليوت أبرامز أن واشنطن كانت على دراية بالمحادثات، وأبدت رفضًا قاطعًا لها، ما ساهم في وقف المشروع.



وتربط فنزويلا علاقات وثيقة بإيران منذ سنوات، تعززت في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، وشملت تعاونا في مجالات متعددة، من بينها التعاون العسكري، حيث سبق أن زودت طهران كاراكاس بأنظمة تسليح مختلفة، بما فيها طائرات بدون طيار.



ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، لو تمت، كانت ستشكل تصعيدًا خطيرًا في علاقات فنزويلا بالولايات المتحدة، في ظل التوترات المستمرة بين واشنطن وكل من طهران وكاراكاس.