طلاب جامعة الأزهر الوافدون من 22 دولة يدعمون 1000 طفل يتيم

شهدت العاصمة المصرية القاهرة انطلاق مشروع إنساني ضخم يعكس قوة العمل الشبابي العالمي، حيث امتزجت مشاعر الفرح بالأمل في عيون الأطفال، خلال مشاركة طلاب جامعة الأزهر القادمين من أكثر من 22 دولة حول العالم في مبادرة شباب القوة والسعادة ( وذلك في إطار الحملة العالمية «إحنا معاك 2026» التي استهدفت دعم ورعاية 1000 يتيم في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

كما شهدت المبادرة مشاركة دولية واسعة شملت متطوعين من ماليزيا ومصر والمملكة المتحدة وكندا والصين وتركيا، مما أكد على قدرة الشباب على توحيد جهودهم عبر القارات لخدمة القضايا الإنسانية النبيلة.

ورغم اتساع نطاق البرنامج وتعدد المشاركين، واجه الفريق المنظم تحديًا ميدانيًا بارزًا تمثل في إدارة عدد كبير من الأطفال في موقع واحد، خاصة مع اختلاف أعمارهم وخلفياتهم، وهو الأمر الذي تطلب مستوى عاليًا من التنظيم والدقة في التنفيذ.

اعتمد المنظمون استراتيجية مُحكمة قامت على تقسيم الأطفال إلى مجموعات صغيرة وفق فئاتهم العمرية، مع تعيين مشرفين ميدانيين لكل مجموعة، مما ساهم في خلق بيئة آمنة ومنظمة مكنت الأطفال من التفاعل والاستفادة من الأنشطة المقدمة بشكل فعال.

وفي هذا السياق، عبّر أحد الطلبة المشاركين عن فخره بالتجربة، مشيرًا إلى أن المهمة لم تكن سهلة في بدايتها، ولكن رؤية ابتسامة الأطفال جعلت كل جهد مبذول يستحق العناء.

و شملت الفعالية تنفيذ برامج تفاعلية وأنشطة ترفيهية وتعليمية متنوعة، بالإضافة إلى توزيع مساعدات إنسانية تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال وتعزيز شعورهم بالدعم والرعاية. كما نُظمت المبادرة بالتعاون مع نادي الرواد، مما عزز من قيمة التبادل الثقافي والعمل الجماعي في خدمة المجتمع.