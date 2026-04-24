مصر تحصد لقب أفضل وجهة سياحية عالميًا في KITF .. وخبير يؤكد : المقصد يتفوق رغم التحديات الدولية

أحمد العيسوي

في توقيت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متسارعة، تواصل مصر ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية عالميًا، بعد فوزها بجائزة “أفضل وجهة سياحية لعام 2026” خلال فعاليات المعرض السياحي الدولي KITF في كازاخستان.

رأي الخبير أحمد البكري.. مصر وجهة آمنة وجاذبة رغم التوترات العالمية
يرى الخبير السياحي أحمد البكري أن فوز مصر بهذه الجائزة في ظل الأوضاع الراهنة، خاصة مع تصاعد التوترات الدولية مثل الأزمة الأمريكية الإيرانية، يحمل دلالات قوية على ثقة العالم في المقصد السياحي المصري.

ويؤكد البكري أن: “مصر اليوم ليست فقط وجهة سياحية تقليدية، بل أصبحت نموذجًا للاستقرار والتنوع في منطقة تشهد تحديات متزايدة. السائح يبحث دائمًا عن الأمان والتجربة المتكاملة، ومصر توفر الاثنين بامتياز.”

تنوع فريد يعزز تنافسية المقصد المصري
يشير البكري إلى أن ما يميز مصر عن غيرها من الوجهات هو هذا التنوع الاستثنائي، حيث تجمع بين السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، والسياحة الشاطئية في البحر الأحمر، والسياحة الترفيهية والعلاجية، وهو ما يجعلها قادرة على تلبية مختلف أذواق السائحين من جميع أنحاء العالم.

كما أن تطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح مشروعات كبرى، ساهم بشكل مباشر في تحسين تجربة الزائر ورفع مستوى الخدمات.

نجاح دبلوماسي وتسويقي في قلب آسيا الوسطى
مشاركة مصر في المعرض السياحي الدولي في كازاخستان لم يكن مجرد حضور عادي، بل كانت تحركًا استراتيجيًا لاستهداف أسواق واعدة مثل روسيا ودول الكومنولث المستقلة. ويؤكد البكري أن هذه الأسواق تمثل فرصة ذهبية لزيادة أعداد السائحين، خاصة في ظل تنوع الرحلات الجوية وتزايد الطلب على الوجهات الدافئة.

الجناح المصري.. رسالة حضارية حديثة بروح فرعونية
لفت الجناح المصري الأنظار بتصميمه الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، حيث عكس الهوية الحضارية لمصر بشكل مبتكر. هذا التميز، بحسب البكري، “ليس مجرد تصميم، بل رسالة قوية تؤكد أن مصر قادرة على تقديم نفسها للعالم بأسلوب عصري دون أن تفقد جذورها التاريخية.”

الترويج الذكي.. مفتاح استمرار النجاح
يشدد الخبير السياحي على أهمية الحملات الترويجية المشتركة، والاعتماد على التسويق الرقمي، وتنظيم الرحلات التعريفية، معتبرًا أن هذه الأدوات أصبحت عنصرًا حاسمًا في المنافسة العالمية على جذب السائحين.


في عالم مضطرب تتغير ملامحه بسرعة، تثبت مصر أنها وجهة مستقرة ومتكاملة قادرة على الصمود والنجاح. فوزها بجائزة أفضل وجهة سياحية لعام 2026 ليس مجرد إنجاز عادي، بل تأكيد جديد على أن “أرض الحضارة” لا تزال في صدارة المشهد السياحي العالمي، مدعومة برؤية طموحة وخبرات تراكمت عبر آلاف السنين.

