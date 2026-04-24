وسط دموع أسرته وزوجته.. مشاهد من تشييع جثمان ضياء العوضي إلى مثواه الأخير

شيعت أسرة ومحبو والعشرات من المواطنين، جنازة الدكتور ضياء العوضي المتوفى مؤخرا في الإمارات، الى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليه بالعبور وسط حالة من الحزن .

وتوجه المشيعون عقب ذلك الى مقابر جمعية النور على طريق بلبيس الصحراوي ليواري الجثمان الثرى في مقابر العائلة بالمنطقة.

وكان جثمان الدكتور ضياء العوضي وصل إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أنهت سلطات الحجر الصحي جميع إجراءات الإفراج عن الجثمان، وفور الانتهاء من الإجراءات تسلمه شقيقه، تمهيدًا لدفنه بمقابر الأسرة.



ودعا المشيعون للراحل بالرحمة والمغفرة، حيث شارك في الجنازة عدد من محبيه الذين دعوا له بأن يتغمده الله بواسع رحمته.

وتوفي الدكتور ضياء العوضي في دولة الإمارات، وكانت جهات التحقيق المختصة، قررت التصريح بنقل جثمان الطبيب ضياء العوضي لدفنه في مصر وذلك بعد الاطلاع على المستندات المرفقة.

سبب وفاة الدكتور ضياء العوضي

وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بأنه في إطار متابعة الوزارة لحالة وفاة المواطن المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي، التي وقعت منذ أيام بأحد فنادق مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تلقت القنصلية العامة المصرية في دبي التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية بشأن الواقعة.

وأوضح التقرير أن الوفاة جاءت طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، وأن سبب الوفاة يرجع إلى جلطة مفاجئة في القلب أدت إلى الوفاة.

وأضاف البيان أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية قام بإخطار أسرة الفقيد بمضمون التقرير الطبي، مشيرًا إلى أن القنصلية المصرية في دبي تعمل على إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى مصر في أقرب وقت ممكن.