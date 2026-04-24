الرئيس السيسي يتبادل المصافحة مع عدد من القادة المشاركين في أعمال الاجتماع التشاوري

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تبادل المصافحة مع المشاركين في أعمال الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وتبادل الرئيس السيسي، المصافحة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني جوزيف عون وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله ، وأيضا عدد من قادة الدول العربية المشاركين في أعمال الاجتماع التشاوري.

وكان الرئيس السيسي وصل - في وقت سابق اليوم - إلى مقر انعقاد الاجتماع التشاوري بين عدد من قادة الدول العربية والأوروبية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ، واستقبله لدى وصوله، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.