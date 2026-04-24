خلال 15 يوما.. أهداف بيزيرا تمنح الزمالك أفضلية إستعادة بطولتين

في أقل من أسبوعين نجح البرازيلي خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك في تسجيل هدفين حاسمين في مسيرة الفارس الأبيض على المستوي القاري والمحلي.

بيزيرا أثبت أنه عريس كأس الكونفدرالية ونجح في تسجيل هدف حاسم في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية في شباك فريق شباب بلوزداد الجزائري وتأهل من خلاله الفارس الأبيض إلي المباراة النهائية ليواجه اتحاد العاصمة الجزائري.

كما نجح البرازيلي خوان بيزيرا في تسجيل هدف الفوز لصالح الزمالك في شباك فريق بيراميدز لتتعاظم فرص القلعة البيضاء في استعادة لقب بطولة الدوري الممتاز.

هدف ذهاب بلوزداد

سجل البرازيلي خوان بيزيرا هدف فوز فريق الزمالك علي نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الدقيقة 28 من ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2025-2026.

وحقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال فوزا غاليا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا.

جاء هدف البرازيلي خوان بيزيرا في شباب شباب بلوزداد الجزائري بتسديدة أرضية بعد تمريرة بالكعب من ناصر منسي، ليضع الزمالك في المقدمة.

وفي لقاء الإياب تعادل فريقا الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة ليتأهل الفارس الأبيض إلي نهائي كأس الكونفدرالية.

هدف حاسم في شباك بيراميدز

تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز بالمرحلة النهائية.

وأحرز البرازيلي خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك هدف الفوز في شباك بيراميدز فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وتلقي بيزيرا تمريرة ساحرة من الأنجولي شيكوبانزا داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه وسكنت شباك أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز.

هدف بيزيرا عزز من فرص فريق الزمالك في الإقتراب من التتيوج بلقب الدوري الممتاز لا سيما وأن الفارس الأبيض أمامه فرصة كبيرة لإستعادة اللقب المحلي الغائب منذ سنوات شريطة حصد 8 نقاط من أصل 4 مباريات متبقية له فى المرحلة النهائية من الدوري الممتاز.