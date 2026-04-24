بسبب التغيرات المناخية.. الزراعة تقدم روشتة إنقاذ لمحصول المانجو

عُقد بمقر مشروع تطوير النظم الزراعية بمحافظة الإسماعيلية، لقاءً موسعاً مع مزارعي المانجو بالمحافظة، لبحث سبل تعزيز الإنتاجية وتذليل العقبات التي تواجه المحصول الاستراتيجي الأول في الإسماعيلية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالوقوف الميداني على مشكلات المنتجين.

وضم الوفد الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، الدكتور محمد عطوة، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والدكتور إبراهيم العريني مدير محطة البحوث الزراعية، فضلا عن رئيس مشروع تطوير النظم الزراعية، بالإضافة إلى عدد من الباحثين بمركز البحوث الزراعية، وقيادات مديرية الزراعة، وممثلين عن المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، ومنطقة القناة وسيناء لمكافحة الآفات.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً تم خلاله الاستماع لمشاكل المزارعين، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للفترة الحالية، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على المحصول.

ومن جهته أشار الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفتح منافذ جديدة بالمراكز الإرشادية ومركز الدعم الإعلامي، تهدف إلى توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة، مع التركيز على توفير بدائل الأسمدة لتخفيف العبء عن كاهل المزارع.

وأكد الدكتور محمد عطوة، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن هناك تكليفات مباشرة من وزير الزراعة، بتكثيف أعمال المرور الميداني للفرق الإرشادية بصفة دورية، لتقديم التوصيات الفنية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية الحادة، وطرق المكافحة المتكاملة للأمراض الفطرية التي تهدد إنتاجية المانجو.

وعلى هامش اللقاء، تم تنظيم سلسلة من الندوات الإرشادية المتخصصة بمشاركة خبراء مركز البحوث الزراعية، تناولت الممارسات الزراعية المثلى، والأساليب الحديثة في مكافحة الآفات، وكيفية الحفاظ على جودة الثمار بما يطابق المعايير التصديرية والمحلية.

وتأتي هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي تهدف إلى بناء جسور التواصل المباشر مع الفلاح المصري، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى دخل المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.