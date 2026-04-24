قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي غدا السبت
الدردير: حكم إمبارح كان ضد الزمالك ومكنش في أخطاء تحكيمية بالماتش
بعد الفوز على بيراميدز.. كم يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري المصري؟
تامر هجرس يشارك صورا جديدة عبر إنستجرام.. شاهد
الطماطم بـ 25 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة
بسبب التغيرات المناخية.. الزراعة تقدم روشتة إنقاذ لمحصول المانجو
الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي
تصعيد جديد.. إيران تحذر من استهداف النفط السعودي في حال ضرب منشآتها
المستشار الألماني: ندرس تخفيف العقوبات إذا قدمت إيران تنازلات
سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة
عراقجي في باكستان.. هل تعود مفاوضات واشنطن وطهران إلى الواجهة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الطماطم بـ 25 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق الخضروات بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، حالة من الهدوء النسبي في حركة الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات جيدة من مختلف الأصناف داخل الأسواق والمنافذ التجارية، الأمر الذي ساهم في تحقيق توازن ملحوظ بين العرض والطلب.

ولوحظ خلال جولة بالأسواق أن الإقبال جاء متوسطًا، حيث حرص المواطنون على شراء الاحتياجات الأساسية اليومية، خاصة في ظل استقرار الأسعار مقارنة بالفترات الماضية، ما شجع على زيادة حركة البيع دون وجود تقلبات حادة.

وجاءت قائمة الأسعار المتداولة اليوم بشكل متنوع، حيث سجل الخيار الأخضر ما بين 15 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام، بينما تراوح سعر الجزر الأحمر بين 15 و20 جنيهًا، كما بلغ سعر الفلفل الأخضر من 20 إلى 30 جنيهًا، وسجل الفلفل الرومي البلدي نفس الفئة السعرية تقريبًا، في حين وصل الفلفل الأحمر إلى ما بين 25 و35 جنيهًا.

أما الباذنجان بأنواعه، فقد سجل الباذنجان الأسود أسعارًا تراوحت بين 15 و30 جنيهًا، بينما جاء الباذنجان البلدي بين 15 و25 جنيهًا، وسجلت الكوسة البلدي أسعارًا من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

وفيما يخص الطماطم، فقد تراوحت أسعار الطماطم البلدي بين 25 و35 جنيهًا، بينما سجلت الطماطم المستوردة أسعارًا أعلى نسبيًا تراوحت بين 30 و40 جنيهًا، كما بلغ سعر البطاطس البيضاء من 15 إلى 20 جنيهًا، والبطاطس الحمراء من 17 إلى 20 جنيهًا.

وسجل البصل الأبيض أسعارًا من 10 إلى 15 جنيهًا، بينما تراوح البصل الأحمر بين 12 و17 جنيهًا، فيما بلغ سعر الثوم المصري من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلوجرام.

أما الخضروات الأخرى، فقد تراوحت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 25 و35 جنيهًا، والفاصوليا البيضاء من 20 إلى 35 جنيهًا، بينما سجلت البسلة الخضراء من 30 إلى 35 جنيهًا، وبلغ سعر الكرنب الأبيض من 15 إلى 20 جنيهًا، والجرجير من 10 إلى 20 جنيهًا.

وبالنسبة للبقوليات، تراوح سعر العدس الأصفر بين 25 و40 جنيهًا، والعدس الأحمر من 20 إلى 35 جنيهًا، فيما سجل الكمون نفس الفئة السعرية تقريبًا.

وأكد عدد من التجار أن استقرار الأسعار يرجع إلى انتظام عمليات التوريد وتوافر السلع بكميات مناسبة، بالإضافة إلى استقرار تكاليف النقل، وهو ما ساعد في الحفاظ على هذا التوازن داخل الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد خضروات

