8 لاعبين من بيراميدز مهددين بالغياب عن مباراة الأهلي.. من هم؟

يواجه فريق بيراميدز تحديًا جديدًا قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الدوري المصري، إذ يهدد خطر الإيقاف عددًا من لاعبي الفريق في حال حصولهم على إنذار خلال مباراة اليوم أمام الزمالك.

ويضع هذا الوضع الجهاز الفني في حالة من الحذر، خاصة أن اللقاء المنتظر أمام الأهلي يُعد من أبرز مواجهات الموسم وأكثرها حساسية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الخميس إلى استاد القاهرة الدولي، فى واحدة من أهم مباريات الموسم، وربما تكون نقطة التحول الحاسمة في سباق التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الزمالك، ما يجعل المباراة بمثابة فرصة ذهبية للانقضاض على الصدارة.

ويغيب عن الزمالك عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، أبرزهم عمرو ناصر للإصابة، وأحمد حمدي بقرار إداري، بالإضافة إلى سيف فاروق جعفر وبارون أوشينج ومحمود الشناوي لأسباب فنية، وأحمد حسام.

8 لاعبين من بيراميدز مهددين بالغياب

يضم بيراميدز قائمة من 8 لاعبين مهددين بالغياب عن المباراة في حال تلقيهم بطاقة صفراء جديدة، نظرًا لوصولهم إلى الحد الأقصى من الإنذارات.

اللاعبون المهددون من بيراميدز هم: أحمد سامي، محمود زلاكة، وليد الكرتي، علي جبر، فيستون ماييلي، مروان حمدي، مصطفى زيكو ومحمد الشيبي.

يمتلك أحمد سامي إنذارين أمام سيراميكا كليوباترا والزمالك، بينما يمتلك محمود زلاكة إنذارين أمام إنبي والمصري، ويمتلك وليد الكرتي إنذارين أمام وادي دجلة وغزل المحلة.

بينما يمتلك علي جبر إنذارين أمام كهرباء الإسماعيلية والجونة، ويمتلك فيستون ماييلي إنذارين أمام كهرباء الإسماعيلية والمصري، ويمتلك مروان حمدي إنذارين أمام فاركو وغزل المحلة.

وأخيراً، يمتلك مصطفى زيكو إنذارين أمام طلائع الجيش وغزل المحلة، ويمتلك محمد الشيبي إنذارين أمام بتروجيت والجونة.

وتشمل هذه القائمة عناصر أساسية يعتمد عليها الفريق بشكل كبير، ما يزيد من صعوبة الموقف ويجعل الجهاز الفني مطالبًا بإدارة المباراة القادمة بحسابات دقيقة لتجنب فقدان أي لاعب مؤثر.

ومن المتوقع أن يلجأ المدير الفني إلى إجراء بعض التعديلات في التشكيل أو تقليل الضغط على اللاعبين المهددين، لتفادي حصولهم على بطاقات قد تحرم الفريق من خدماتهم في اللقاء المرتقب.

كما قد يضطر إلى الاعتماد على دكة البدلاء بشكل أكبر خلال المباراة القادمة، خاصة في حال حسم النتيجة مبكرًا.