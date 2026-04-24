قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 24 أبريل 2026
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أبريل.. عيار 21 بكام؟
تنفيذاً لتوجيهات الرئاسة.. مايا مرسي تستعرض الموقف التنفيذي لمراكز تجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
تمديد وقف إطلاق في لبنان 3 أسابيع.. وبيان عاجل من سفارة بيروت بواشنطن
ترامب: البحرية الإيرانية غارقة في قاع البحر.. وسلاحها الجوي مُدمّر بالكامل
البنتاجون تدرس معاقبة أعضاء في الناتو رفضوا دعم عمليات واشنطن ضد إيران
حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-4-2026
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. البرلمان يتحرك لإنهاء زواج القاصرات بعقوبات رادعة
أمريكا تعاقب أسبانيا على مواقفها من الحرب ضد إيران
عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي
زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب جزيرة كريت اليونانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اكتشاف صادم في قاع المحيط.. رصد غير متوقع عبر مركبة آلية| إيه الحكاية؟

قاع المحيط
قاع المحيط
أمينة الدسوقي

في أعماق المحيط الهادئ قبالة سواحل ألاسكا، رصد فريق علمي تابع للادارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) جسما لامعا وغامضا يشبه كرة ذهبية مستقرة بين الصخور على عمق يتجاوز ثلاثة آلاف متر.

المشهد بدا أقرب إلى لقطة من فيلم خيال علمي، لكنه في الحقيقة كان بداية لغز علمي استمر لأكثر من عامين، قبل أن تكشف التحاليل الدقيقة هويته الحقيقية.

رصد غير متوقع عبر مركبة آلية

خلال مهمة استكشافية في أواخر صيف 2023، استخدم العلماء مركبة تدار عن بعد (ROV) لمسح قاع البحر فجأة التقطت الكاميرات جسماً كروياً ذا بريق ذهبي غير مألوف لم يتمكن الفريق من تصنيفه مبدئياً هل هو كائن بحري؟ إسفنجة؟ كيس بيض؟ أم مادة مجهولة؟ هذا الغموض فتح الباب لسلسلة طويلة من الفرضيات والتساؤلات.

الاكتشاف تم ضمن بعثة “سي سكيب ألاسكا 5” في خليج ألاسكا على عمق 3250 متراً. 

وعند مشاهدة اللقطات على متن السفينة، عبر أحد أعضاء الفريق مازحا بقلق: “آمل فقط ألا يخرج شيء عندما نلمسه… يبدو الأمر كبداية فيلم رعب”.

نقل العينة وبداية التحقيق العلمي

تمكن ذراع شفط آلي من التقاط العينة وإعادتها إلى السفينة، ثم نقلت لاحقا إلى المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان لإجراء فحوصات متقدمة.

ورغم خبرة المختبر في التعامل مع مئات العينات البحرية، ظلت “الكرة الذهبية” لغزا محيرا.

أوضح عالم الأحياء ألين كولينز من مختبر تصنيف الأسماك التابع لـNOAA داخل المتحف أن العينة تطلبت تعاون خبراء في علم التشكل والوراثة والمعلوماتية الحيوية وعلوم أعماق البحار، قائلا إن التحاليل الروتينية لم تكن كافية لفهم طبيعتها.

خيوط الحل من اللاسعات إلى الجينوم الكامل

عند الفحص الأولي، لاحظ الباحثون أن الجسم يفتقر إلى التشريح الحيواني المعتاد، لكنه يحتوي على بنية ليفية متعددة الطبقات وخلايا لاسعة، وهي سمة مميزة لشعبة اللاسعات التي تضم المرجان وشقائق النعمان.

التحليل الجيني الأولي لم يكن حاسماً بسبب تلوث العينة بكائنات دقيقة، ما دفع الفريق إلى استخدام تقنية تسلسل الجينوم الكامل.

وهنا بدأت الصورة تتضح كمية ضخمة من المادة الوراثية تعود إلى شقائق النعمان البحرية.

الهوية الحقيقية للكرة الذهبية

كشفت النتائج أن العينة تتطابق وراثياً مع نوع Relicanthus daphneae، وهو كائن من اللاسعات يعيش في أعماق شرق المحيط الهادئ. 

وتبين أن “الكرة الذهبية” ليست سوى كتلة من أنسجة ميتة انفصلت عن قاعدة شقائق نعمان بحرية عملاقة، واكتسبت هذا المظهر اللامع بفعل بنيتها الليفية وطبقاتها المتعددة.

لغز يتحول إلى ظاهرة طبيعية نادرة

ما بدا في البداية جسما غريباً أو أثراً مجهول المصدر، اتضح أنه ظاهرة بيولوجية طبيعية نادرة في أعماق البحر. 

وأكد مسؤولو NOAA أن مثل هذه الاكتشافات تعكس حجم الغموض الذي لا يزال يكتنف أعماق المحيطات، وأهمية التقنيات الحديثة—خاصة تحليل الحمض النووي—في فك ألغازها.

هذا الاكتشاف لا يضيف مجرد قصة مثيرة إلى سجل الاستكشاف البحري، بل يعزز فهم العلماء لديناميكيات الحياة في الأعماق، ودور المحيطات في دعم التوازن البيئي للكوكب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

يوريشيتش

رد فعل صادم من يورتشيتش بعد خسارة بيراميدز أمام الزمالك

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

الزمالك

رد فعل غير متوقع من رئيس قناة الأهلي السابق على فوز الزمالك أمام بيراميدز

التوقيت الصيفي

موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الصيفي 2026 .. اعرف هتصلي بكرا الساعة كام؟

فرج عامر

انتهى الدرس.. فرج عامر يصدم جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك

محمود سعد ولميس الحديدي

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

كأس العالم

إقصاء سياسي وأخلاقي.. دول منعها الفيفا من المشاركة في كأس العالم

ترشيحاتنا

الاستغفار

الاستغفار.. فضله وآثاره فى الدنيا والاخرة

الدكتور أحمد كريمة

أحمد كريمة: المنتـ حر أمره متروك إلى الله.. وعلى الإنسان تحمل مشقة الدنيا

مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين: الكتاب جسرٌ للحوار الإنساني وأداةٌ فاعلة لترسيخ الوعي

بالصور

بالأحمر الجذاب.. ميرهان حسين تستعرض رشاقتها

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

قلب العالم ومحور الاتصال بين الشرق والغرب.. سيناء أهمية المكان ورمزية المكانة

سيناء
سيناء
سيناء

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد