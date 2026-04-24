اكتشاف صادم في قاع المحيط.. رصد غير متوقع عبر مركبة آلية| إيه الحكاية؟

في أعماق المحيط الهادئ قبالة سواحل ألاسكا، رصد فريق علمي تابع للادارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) جسما لامعا وغامضا يشبه كرة ذهبية مستقرة بين الصخور على عمق يتجاوز ثلاثة آلاف متر.

المشهد بدا أقرب إلى لقطة من فيلم خيال علمي، لكنه في الحقيقة كان بداية لغز علمي استمر لأكثر من عامين، قبل أن تكشف التحاليل الدقيقة هويته الحقيقية.

رصد غير متوقع عبر مركبة آلية

خلال مهمة استكشافية في أواخر صيف 2023، استخدم العلماء مركبة تدار عن بعد (ROV) لمسح قاع البحر فجأة التقطت الكاميرات جسماً كروياً ذا بريق ذهبي غير مألوف لم يتمكن الفريق من تصنيفه مبدئياً هل هو كائن بحري؟ إسفنجة؟ كيس بيض؟ أم مادة مجهولة؟ هذا الغموض فتح الباب لسلسلة طويلة من الفرضيات والتساؤلات.

الاكتشاف تم ضمن بعثة “سي سكيب ألاسكا 5” في خليج ألاسكا على عمق 3250 متراً.

وعند مشاهدة اللقطات على متن السفينة، عبر أحد أعضاء الفريق مازحا بقلق: “آمل فقط ألا يخرج شيء عندما نلمسه… يبدو الأمر كبداية فيلم رعب”.

نقل العينة وبداية التحقيق العلمي

تمكن ذراع شفط آلي من التقاط العينة وإعادتها إلى السفينة، ثم نقلت لاحقا إلى المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان لإجراء فحوصات متقدمة.

ورغم خبرة المختبر في التعامل مع مئات العينات البحرية، ظلت “الكرة الذهبية” لغزا محيرا.

أوضح عالم الأحياء ألين كولينز من مختبر تصنيف الأسماك التابع لـNOAA داخل المتحف أن العينة تطلبت تعاون خبراء في علم التشكل والوراثة والمعلوماتية الحيوية وعلوم أعماق البحار، قائلا إن التحاليل الروتينية لم تكن كافية لفهم طبيعتها.

خيوط الحل من اللاسعات إلى الجينوم الكامل

عند الفحص الأولي، لاحظ الباحثون أن الجسم يفتقر إلى التشريح الحيواني المعتاد، لكنه يحتوي على بنية ليفية متعددة الطبقات وخلايا لاسعة، وهي سمة مميزة لشعبة اللاسعات التي تضم المرجان وشقائق النعمان.

التحليل الجيني الأولي لم يكن حاسماً بسبب تلوث العينة بكائنات دقيقة، ما دفع الفريق إلى استخدام تقنية تسلسل الجينوم الكامل.

وهنا بدأت الصورة تتضح كمية ضخمة من المادة الوراثية تعود إلى شقائق النعمان البحرية.

الهوية الحقيقية للكرة الذهبية

كشفت النتائج أن العينة تتطابق وراثياً مع نوع Relicanthus daphneae، وهو كائن من اللاسعات يعيش في أعماق شرق المحيط الهادئ.

وتبين أن “الكرة الذهبية” ليست سوى كتلة من أنسجة ميتة انفصلت عن قاعدة شقائق نعمان بحرية عملاقة، واكتسبت هذا المظهر اللامع بفعل بنيتها الليفية وطبقاتها المتعددة.

لغز يتحول إلى ظاهرة طبيعية نادرة

ما بدا في البداية جسما غريباً أو أثراً مجهول المصدر، اتضح أنه ظاهرة بيولوجية طبيعية نادرة في أعماق البحر.

وأكد مسؤولو NOAA أن مثل هذه الاكتشافات تعكس حجم الغموض الذي لا يزال يكتنف أعماق المحيطات، وأهمية التقنيات الحديثة—خاصة تحليل الحمض النووي—في فك ألغازها.

هذا الاكتشاف لا يضيف مجرد قصة مثيرة إلى سجل الاستكشاف البحري، بل يعزز فهم العلماء لديناميكيات الحياة في الأعماق، ودور المحيطات في دعم التوازن البيئي للكوكب.