يسبب العمى.. اكتشاف فيروس جديد في المأكولات البحرية| هذه أعراضه

في اكتشاف علمي لافت، تمكن باحثون في الصين من رصد فيروس جديد داخل بعض أنواع المأكولات البحرية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة تناول الأسماك والجمبري، خاصة في حالتهما النيئة أو غير المطهية جيدًا.

الفيروس، الذي أُطلق عليه اسم POH-VAU، تم العثور عليه في عينات من الأسماك والجمبري، قبل أن تشير الدراسات إلى احتمالية انتقاله إلى الإنسان، والتسبب في أمراض نادرة وخطيرة تصيب العين، قد تصل إلى فقدان البصر.

وجاءت هذه النتائج ضمن دراسة علمية نُشرت في مجلة Nature Microbiology، ما يعكس أهمية الاكتشاف على المستوى العلمي والطبي.

طرق انتقال العدوى

بحسب الدراسة، يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الإنسان من خلال:

تناول المأكولات البحرية النيئة

الأطعمة غير المكتملة الطهي

بعض الأطباق الشائعة مثل السوشي والأسماك المملحة بشكل خفيف

وهو ما يضع عشاق هذه الأطعمة أمام مخاطر محتملة تستدعي الحذر.

تأثير مباشر على العين

وأوضحت النتائج أن نسبة تتجاوز 70% من المصابين أظهروا أعراضًا مرتبطة بارتفاع ضغط العين المستمر، وهو مرض يؤدي إلى:

التهابات شديدة داخل العين

زيادة الضغط الداخلي

تدهور تدريجي في القدرة على الإبصار

احتمال الوصول إلى العمى في الحالات المتقدمة

تحور يغير المعادلة

اللافت أن العلماء كانوا يعتقدون سابقًا أن هذا النوع من الفيروسات لا يصيب الإنسان، ويقتصر تأثيره على الكائنات البحرية فقط.

لكن النتائج الجديدة كشفت أن الفيروس:

تعرض لتحور جيني

أصبح قادرًا على اختراق الأنسجة البشرية

تم تسجيل حالات إصابة بشرية بالفعل

دلالات علمية مقلقة

يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على نقطة مهمة، وهي أن الفيروسات قد تنتقل بين الأنواع بطرق غير متوقعة، ما يستدعي إعادة تقييم العديد من الافتراضات المتعلقة بسلامتها.

كما يعزز ذلك أهمية الرقابة على سلامة الغذاء، خاصة المنتجات البحرية، التي قد تحمل مخاطر غير ظاهرة.

نصائح وقائية

في ضوء هذه المعطيات، ينصح الخبراء بـ: