الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

يسبب العمى.. اكتشاف فيروس جديد في المأكولات البحرية| هذه أعراضه

ولاء عادل

في اكتشاف علمي لافت، تمكن باحثون في الصين من رصد فيروس جديد داخل بعض أنواع المأكولات البحرية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة تناول الأسماك والجمبري، خاصة في حالتهما النيئة أو غير المطهية جيدًا.

الفيروس، الذي أُطلق عليه اسم POH-VAU، تم العثور عليه في عينات من الأسماك والجمبري، قبل أن تشير الدراسات إلى احتمالية انتقاله إلى الإنسان، والتسبب في أمراض نادرة وخطيرة تصيب العين، قد تصل إلى فقدان البصر.

وجاءت هذه النتائج ضمن دراسة علمية نُشرت في مجلة Nature Microbiology، ما يعكس أهمية الاكتشاف على المستوى العلمي والطبي.

طرق انتقال العدوى

بحسب الدراسة، يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الإنسان من خلال:

  • تناول المأكولات البحرية النيئة
  • الأطعمة غير المكتملة الطهي
  • بعض الأطباق الشائعة مثل السوشي والأسماك المملحة بشكل خفيف

وهو ما يضع عشاق هذه الأطعمة أمام مخاطر محتملة تستدعي الحذر.

تأثير مباشر على العين

وأوضحت النتائج أن نسبة تتجاوز 70% من المصابين أظهروا أعراضًا مرتبطة بارتفاع ضغط العين المستمر، وهو مرض يؤدي إلى:

  • التهابات شديدة داخل العين
  • زيادة الضغط الداخلي
  • تدهور تدريجي في القدرة على الإبصار
  • احتمال الوصول إلى العمى في الحالات المتقدمة

تحور يغير المعادلة

اللافت أن العلماء كانوا يعتقدون سابقًا أن هذا النوع من الفيروسات لا يصيب الإنسان، ويقتصر تأثيره على الكائنات البحرية فقط.

لكن النتائج الجديدة كشفت أن الفيروس:

  • تعرض لتحور جيني
  • أصبح قادرًا على اختراق الأنسجة البشرية
  • تم تسجيل حالات إصابة بشرية بالفعل

دلالات علمية مقلقة

يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على نقطة مهمة، وهي أن الفيروسات قد تنتقل بين الأنواع بطرق غير متوقعة، ما يستدعي إعادة تقييم العديد من الافتراضات المتعلقة بسلامتها.

كما يعزز ذلك أهمية الرقابة على سلامة الغذاء، خاصة المنتجات البحرية، التي قد تحمل مخاطر غير ظاهرة.

نصائح وقائية

في ضوء هذه المعطيات، ينصح الخبراء بـ:

  • تجنب تناول الأسماك والمأكولات البحرية النيئة
  • الحرص على الطهي الجيد قبل الاستهلاك
  • متابعة أي أعراض غير طبيعية في العين
  • استشارة الطبيب فور ظهور مشاكل في الرؤية
صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

يسرا

تامر حبيب : يسرا صديقة للجميع بسبب روحها وإنسانيتها

يسرا

تامر حبيب يعلن مفاجأة عن مسلسل يسرا الجديد

من هنا … للسما

8 أفلام تتنافس في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ 12

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد