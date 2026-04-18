النيكل يقود العلماء إلى أسرار جديدة.. اكتشاف يعيد رسم تاريخ المريخ

سجلت المركبة الجوالة بيرسيفيرانس التابعة لوكالة ناسا مستويات مرتفعة على نحو لافت من عنصر النيكل في صخور مريخية قديمة، في اكتشاف يفتح نافذة واسعة لفهم التاريخ الكيميائي للكوكب الأحمر قبل مليارات السنين.

وتشير المعطيات الجديدة إلى أن المريخ ربما احتضن بيئة أكثر ثراء و تعقيدا مما كان يعتقد، بما يعزز فرضيات توافر ظروف مناسبة لوجود حياة بدائية في الماضي السحيق.

موقع الاكتشاف دلتا نهرية داخل فوهة جيزيرو

جاء رصد النيكل من منطقة وادي نيريتفا، وهي دلتا نهرية قديمة تقع داخل فوهة جيزيرو التي هبطت فيها المركبة في فبراير 2021.

ويعتقد أن هذه الفوهة، البالغ عرضها نحو 45 كيلومتراً، كانت تضم بحيرة كبيرة تتغذى من شبكة قنوات نهرية، ما يجعلها من أكثر المواقع ملاءمة للبحث عن آثار الحياة القديمة.

تحاليل دقيقة لـ126 عينة صخرية

باستخدام تقنيات متقدمة شملت الليزر، وأجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء، وأجهزة الأشعة السينية، حلل العلماء 126 عينة صخرية.

وأظهرت النتائج أن 32 صخرة تحتوي على نسب مرتفعة من النيكل وصلت إلى 1.1% من وزنها، وهي أعلى نسبة تُسجل حتى الآن في الصخور الأساسية على سطح المريخ.

لماذا يعد وجود النيكل مهما؟

يوضح الباحث هنري مانيلسكي من جامعة بوردو أن النيكل عنصر نادر على أسطح الكواكب، إذ يميل عادة إلى الهبوط نحو النواة أثناء تشكل الكوكب.

لذلك فإن وجوده بهذه الكثافة على السطح يشير إلى عمليات جيولوجية أو كيميائية غير مألوفة.

ارتباط النيكل بمعادن دالة على تفاعلات كيميائية

عثر على النيكل مرتبطا بمعادن مثل كبريتيد الحديد، إلى جانب مركبات كبريتات مثل الجاروسيت والأكاغانيت، وهي معادن تتشكل بفعل التجوية الكيميائية.

كما رُصد داخل عروق من كبريتات المغنيسيوم، ما يرجح أنه تكوّن في موضعه نتيجة تفاعلات داخلية.

تشابه لافت مع بيئات أرضية داعمة للحياة

تشبه هذه التكوينات ما يوجد على الأرض في معدن البيريت المعروف باسم “ذهب المغلفين”، والذي يرتبط غالباً بيئات منخفضة الأكسجين، وهي بيئات مناسبة لنشاط الكائنات الدقيقة.

ورغم أن ذلك لا يعد دليلاً مباشراً على وجود حياة، فإنه يعزز احتمال أن المريخ احتوى بيئات كيميائية قابلة لدعم نشاط ميكروبي.

فرضيات حول مصدر النيكل

لا يزال مصدر النيكل محل نقاش علمي؛ إذ يرجح أن يكون ناتجا عن تفكك صخور بركانية غنية بالمعادن، أو أنه وصل عبر نيزك غني بالنيكل اصطدم بالمريخ في مراحله المبكرة.

خطوة جديدة لفهم تاريخ الكوكب الأحمر

يضيف هذا الاكتشاف بعدا مهما لفهم تاريخ المريخ، مؤكداً أن الكوكب لم يكن عالما ساكنا بل شهد عمليات معقدة ربما وفرت المقومات الأساسية لنشوء الحياة، حتى وإن لم يثبت وجودها بشكل قاطع حتى الآن.