مفاجأة بشأن شكل الإنسان بعد العيش على المريخ.. كيف سيصبح؟

تشير دراسات حديثة إلى أن استيطان البشر لكوكب المريخ قد لا يقتصر تأثيره على نمط حياتهم فقط، بل قد يمتد ليعيد تشكيل أجسامهم بشكل ملحوظ عبر الأجيال.

ويرى علماء أن الظروف البيئية المختلفة على الكوكب الأحمر، وعلى رأسها ضعف الجاذبية وارتفاع مستويات الإشعاع، قد تقود إلى تغيرات جسدية تدريجية لدى الإنسان.

كيف يصبح شكل الإنسان على المريخ؟

يُعد انخفاض الجاذبية، التي تعادل نحو ثلث جاذبية الأرض، العامل الأبرز في هذه التحولات المحتملة، فمع تراجع الضغط الواقع على العظام والمفاصل، يصبح لدى العمود الفقري والأطراف مساحة أكبر للتمدد والنمو، ما قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في طول الإنسان.

وتشير التقديرات إلى أن سكان المريخ في المستقبل قد يصل طولهم إلى ما يتراوح بين 210 و230 سنتيمتراً، أي ما يقارب أطوال لاعبي كرة السلة.

لكن هذا الطول الزائد لن يكون دون ثمن، إذ يتوقع العلماء أن تصبح العظام أقل كثافة وأكثر هشاشة نتيجة انخفاض الأحمال الميكانيكية عليها.

وقد تنخفض كثافة العظام إلى ما بين النصف والثلثين مقارنة بما هي عليه على الأرض، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالكسور أو المشكلات الهيكلية.

التغيير لن يشمل العظام فقط

لا تقتصر التغيرات على الهيكل العظمي فقط، بل قد تشمل أيضاً أجهزة الجسم الداخلية. فالقلب، على سبيل المثال، قد يصبح أصغر حجماً ويعمل بمعدل أقل، نظراً لانخفاض الجهد المطلوب لضخ الدم في بيئة ذات جاذبية ضعيفة.

كما قد تتأثر وظائف الجهاز التنفسي بسبب الغبار المريخي الكثيف، الذي يشكل تحدياً دائماً للمستعمرين المحتملين.

وفي مواجهة هذه البيئة القاسية، قد يطور الإنسان خصائص تكيفية جديدة، مثل زيادة كفاءة ترشيح الهواء داخل الأنف، أو تغير في آليات الدفاع التنفسي لتصبح أكثر قدرة على طرد الغبار.

بل إن بعض الفرضيات تشير إلى إمكانية ظهور سمات بيولوجية إضافية، مثل طبقة واقية للعين، للتعامل مع العواصف الترابية المتكررة.

ورغم أن هذه السيناريوهات لا تزال نظرية، فإنها تعكس حجم التأثير الذي قد تفرضه البيئات الفضائية المختلفة على جسم الإنسان.

ومع استمرار خطط استكشاف المريخ، يظل السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة البشر على التكيف، وما إذا كانت هذه التغيرات ستصبح واقعاً في المستقبل القريب.