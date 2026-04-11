نقص الوقود بسبب الحرب الإيرانية يهدد محصول الأرز أهم غذاء في آسيا
استقرار الدولار بالبنوك مع عطلة الجهاز المصرفي وتراجع التداولات
كارثة في مضيق هرمز.. إيران تفقد السيطرة على الألغام البحرية
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا
اقتراحات برلمانية لمواجهة ظاهرة إنترنت الدروس الخصوصية
وزير العدل: إنشاء مكتب توثيق بمجمع الخدمات الحكومية بـ الشواشنة الفيوم
"المفاوضات عند مفترق طرق".. مفاوضات واشنطن وطهران تبدأ بـ أزمة ثقة
قبل انطلاق الجولة الثانية.. ترتيب مجموعة التتويج بالدوري الممتاز
بالأسماء.. ننشر أسماء الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات إسلام أباد
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت.. فيديو
آخر أسبوع من شوال.. 18 نعمة تجعلك لا تفوت صيام الستة البيض
بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

اكتشاف مذهل.. كيف تصنع الأرض الذهب في أعماق المحيطات؟

الذهب
أمينة الدسوقي

في تطور علمي لافت، توصل باحثون إلى أن بعض البيئات البركانية العميقة تحت قاع المحيط لا تنتج الحمم فقط، بل تقوم بدور أشبه بـ«مصانع طبيعية» لتركيز الذهب والمعادن النفيسة فالذهب، وفق هذه الرؤية الجديدة، ليس نتاج حدث جيولوجي منفرد، بل نتيجة عمليات معقدة ومتكررة تحدث في أعماق الوشاح الأرضي حيث تتلاقى الحرارة الهائلة بالضغط الشديد والمياه المتدفقة من الصفائح التكتونية الغارقة.

الدراسة المنشورة في مجلة Communications Earth & Environment تقترح تفسيرا مختلفا لكيفية تراكم الذهب في البيئات البركانية، خاصة في الأقواس الجزرية المرتبطة بمناطق الاندساس وقد قاد البحث عالم الجيولوجيا البحرية Christian Timm من مركز GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel.

سر الذهب في الأقواس الجزرية

لطالما حير العلماء سبب وفرة الذهب في بعض الجزر البركانية مقارنة بمناطق أخرى من قاع المحيط. 

وكانت مناطق قريبة من Kermadec Islands مثالًا واضحا على هذا اللغز، إذ أظهرت الصخور البركانية هناك تركيزات مرتفعة من الذهب دون تفسير حاسم لسنوات.

البحث الجديد يوضح أن السر لا يكمن في وجود الماء فقط، بل في تكرار انصهار الوشاح بدرجات حرارة عالية على مراحل متعددة. 

فالمياه المنبعثة من الصفيحة المندسة تُخفض درجة انصهار الصخور، ما يسمح بحدوث انصهار متكرر وعميق ومع كل دورة انصهار، تزداد قدرة الصهارة على تركيز المعادن الثقيلة المحبة للكبريت مثل الذهب والنحاس والبلاتين.

66 عينة تكشف القصة

للوصول إلى هذه النتائج، حلل الفريق 66 عينة من الزجاج البركاني جُمعت من قاع البحر. 

هذا الزجاج يتشكل عندما تبرد الحمم بسرعة تحت الماء، فيحافظ على التركيب الكيميائي الأصلي للصهارة قبل تبلورها. 

وكانت العينات «البدائية» تحديدا مفتاح الفهم، إذ أظهرت تركيزات من الذهب تفوق بكثير ما يوجد في صهارة سلاسل منتصف المحيط.

هذا الفارق الكيميائي قدم دليلا قويا على أن الوشاح في مناطق الاندساس يخضع لنمط فريد من الانصهار المتكرر، يُثري الصهارة بالذهب قبل وصولها إلى السطح بوقت طويل.

دورة حياة الذهب من الوشاح إلى السطح

تكشف النتائج ما يمكن وصفه بـ«دورة حياة الذهب» فالرحلة تبدأ في أعماق الوشاح، حيث يتجمع المعدن تدريجيا داخل الصهارة عبر مراحل انصهار متتابعة.

ومع صعود هذه الصهارة لاحقا لتغذية النشاط البركاني، تُنقل المعادن النفيسة إلى مستويات أقرب للسطح.

ويشير الباحثون إلى أن هذه العملية قد تفسر أيضًا سبب غنى الأنظمة الحرارية المائية المرتبطة بمناطق الاندساس برواسب الذهب، وهي مواقع معروفة بإمكاناتها التعدينية العالية.

دلالات علمية واقتصادية واسعة

لا يقتصر هذا الاكتشاف على حل لغز جيولوجي قديم، بل يفتح آفاقا جديدة لفهم كيفية تشكل رواسب الذهب القابلة للاستغلال اقتصاديًا حول العالم إذ إن الآلية التي حددها الباحثون قد تكون العامل الخفي وراء تركّز الذهب في البيئات الحرارية المائية والكبريتيدية المعروفة تاريخيًا بغناها بالمعادن النفيسة.

ورغم أن العلاقة بين هذه العمليات وتكون الرواسب الاقتصادية لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث، فإن الدراسة تضع أساسا علميا متينا لإعادة تفسير خرائط توزّع الذهب عالميًا.

الأرض تنقي كنوزها في الظلام

تكشف هذه النتائج أن الأرض لا تُنتج الذهب عشوائيا، بل «تنقيه» ببطء في مختبراتها العميقة عبر دورات جيولوجية معقدة تستغرق ملايين السنين.

وفي أعماق المحيطات المظلمة، بعيدا عن أعين البشر، تعمل الطبيعة بصبر مذهل على تركيز كنوزها قبل أن تدفع بها إلى السطح عبر البراكين إنه اكتشاف يعيد تعريف فهمنا لأصل الذهب، ويؤكد أن أعظم الثروات تبدأ رحلتها في أماكن لم يكن يتخيلها أحد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

بسمة وهبة

شاهد .. بسمة وهبة تضرب ضيفها المطرب على الهواء

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

الزمالك

حسن المستكاوي يعلق على أداء الزمالك ‏أمام شباب بلوزداد

ترشيحاتنا

الفنان محمد الحلو

تزوج 5 مرات وطلاق جماعي.. تصريحات قوية للفنان محمد الحلو

على عبد الخالق

فيلم أغنية على الممر.. احتفالية خاص بالمخرج عبد الخالق

محمد رمضان

اللي كان خايف ميخافش.. محمد رمضان يحسم موقفه من المشاركة في دراما رمضان 2027

بالصور

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد