الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

رياح بسرعة مليوني ميل في الساعة.. اكتشاف كوني يربك العلماء| ايه الحكاية؟

أمينة الدسوقي

في مشهد أقرب إلى الخيال العلمي، رصد علماء الفلك رياحا كونية هائلة تنطلق من قلب مجرة M82 المعروفة باسم «مجرة السيجار»، بسرعة مذهلة تصل إلى مليوني ميل في الساعة، وهي سرعة تفوق بكثير ما كانت تتوقعه النماذج العلمية السابقة هذا الاكتشاف غير المسبوق تحقق بفضل بيانات حديثة التقطها مرصد XRISM الفضائي، ويفتح الباب واسعا أمام إعادة فهم آليات تطور المجرات عبر الزمن.

مجرة مضطربة تنجب أسرارا كونية

تعريف «مجرة السيجار» بأنها من أكثر المجرات نشاطا في تكوين النجوم، إذ تشهد ما يُعرف بظاهرة «الانفجار النجمي»، حيث تتشكل النجوم بوتيرة متسارعة وغير معتادة.

 هذا النشاط المكثف يجعل بيئتها الداخلية مضطربة ومشبعة بالطاقة، وهو ما يفسر انطلاق رياح هائلة من الغاز والغبار من مركزها.

البيانات الجديدة كشفت أن هذه الرياح تمتد لمسافة تصل إلى 40 ألف سنة ضوئية خارج المجرة، في تدفقات عنيفة تتحدى الفهم التقليدي لكيفية حركة المادة داخل المجرات.

ما الذي تغير؟ أدوات الرصد هذه المرة أكثر دقة

في السابق، اعتمد العلماء على نماذج نظرية تفترض أن هذه الرياح تنشأ نتيجة تسخين الغاز بفعل الموجات الصدمية الناتجة عن انفجارات النجوم والمستعرات العظمى لكن المشكلة كانت دائما في غياب القدرة على قياس السرعات الفعلية لهذه التدفقات بشكل مباشر.

مع إطلاق مهمة XRISM، أصبح بالإمكان قياس حركة الغاز بدقة غير مسبوقة في نطاق الأشعة السينية، ما كشف مفاجأة علمية وهي ان الغاز يتحرك بسرعات أعلى بكثير مما تسمح به بعض النماذج الفيزيائية الحالية.

حرارة جهنمية وضغط هائل في قلب المجرة

القياسات أظهرت أن درجة الحرارة في مركز المجرة تصل إلى نحو 45 مليون درجة فهرنهايت (قرابة 25 مليون درجة مئوية)، وهي حرارة تولد ضغطل هائلا يدفع الغاز إلى الخارج بعنف، في عملية تشبه الرياح الجوية على الأرض، لكن على نطاق كوني يفوق التصور.

هذا الضغط الناتج عن كثافة تكوين النجوم والانفجارات المتكررة يخلق ما يشبه «عاصفة كونية» مستمرة، تقذف المادة إلى خارج المجرة بسرعات غير متوقعة.

الكمية لا تقل غرابة عن السرعة

لا تكمن المفاجأة في سرعة الرياح فقط، بل في كميتها أيضا تشير البيانات إلى أن كميات ضخمة من الغاز تُقذف خارج المجرة سنويًا، أكبر بكثير مما تتوقعه النماذج النظرية.

وهنا يبرز سؤال محوري يحير العلماء إلى أين تذهب كل هذه الكتلة؟
هل تهرب من المجرة بالكامل إلى الفضاء بين المجرات؟ أم تعود لاحقًا في دورة لم تُرصد بعد؟

إعادة كتابة نظريات تطور المجرات

هذا الاكتشاف يفرض على العلماء إعادة تقييم النظريات الحالية المتعلقة بتطور المجرات، خاصة تلك المصنفة ضمن «مجرات الانفجار النجمي» كما يكشف عن مدى تعقيد العمليات الفيزيائية التي تتحكم في توزيع المادة والطاقة داخل هذه الأنظمة الكونية.

فإذا كانت الرياح بهذه القوة والكمية، فإنها تلعب دورًا محوريًا في تحديد عمر المجرة، ومعدل تكوين النجوم فيها، وحتى شكلها النهائي عبر ملايين السنين.

ماذا بعد؟

مع استمرار عمل مرصد XRISM، يأمل العلماء في الحصول على بيانات أكثر تفصيلًا حول هذه الظاهرة، ليس فقط في مجرة السيجار، بل في مجرات أخرى مشابهة.

هذه المعطيات قد تقود إلى فهم أعمق لكيفية تشكل المجرات، وكيف تتطور، وبالتالي فهم البنية الكبرى للكون نفسه.

اكتشاف رياح كونية بهذه السرعة ليس مجرد رقم قياسي جديد في علم الفلك، بل هو إشارة واضحة إلى أن الكون لا يزال يحتفظ بأسرار قادرة على إعادة صياغة ما نظنه «مسلمات علمية».

