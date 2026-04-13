اكتشاف أثري يكشف ملامح حضارة مبكرة في الصين| تفاصيل

أعلن علماء الآثار عن اكتشاف نظام قنوات مائية اصطناعية يعود إلى نحو أربعة آلاف عام في وسط الصين، وهو اكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لفهم طبيعة التخطيط الحضري وأساليب الحكم خلال عهد أسرة شيا، التي تُعد أقدم أسرة معروفة في التاريخ الصيني، وقد جاء هذا الاكتشاف في موقع وانجتشنجقانج بمدينة دنغفنغ في مقاطعة خنان، حيث كشفت الحفريات عن مستوطنة تتميز بتنظيم دقيق وهندسة متقدمة بالنسبة لتلك الحقبة الزمنية، وذلك وفقًا لما نشره موقع صحيفة greekreporter

تصميم هندسي يعكس تخطيطًا متقدمًا

أظهرت الدراسات أن النظام المكتشف يتكون من خندقين رئيسيين يمتدان في اتجاه شمالي جنوبي، ويبلغ عرض كل منهما نحو ثلاثة أمتار، بينما يتجاوز طولهما مئة وعشرين مترًا، ويرتبط هذان الخندقان بخندق أكبر يصل عرضه إلى عشرة أمتار، وقد شكّلت هذه البنية شبكة متكاملة لإدارة المياه والصرف الصحي داخل المستوطنة، مما يشير إلى أن تصميمها لم يكن عشوائيًا بل جاء ضمن رؤية تخطيطية شاملة منذ البداية.

تنظيم دقيق وجهد جماعي واسع

أكد الباحثون أن تنفيذ هذا النظام تطلّب إزالة كميات ضخمة من التربة، وهو ما يدل على وجود تنظيم دقيق للعمل وقدرة على حشد الأيدي العاملة بشكل منسق، وأوضح عالم الآثار ما لونج أن الخنادق تتسم بتشابه في البنية والمحاذاة، وهو ما يعكس نهجًا موحدًا في التصميم ودقة تقنية لافتة، تكشف عن مستوى متقدم من المعرفة الهندسية لدى سكان تلك الفترة.

شبكة تدعم الحياة اليومية والأنشطة الإنتاجية

لم يقتصر الاكتشاف على القنوات الرئيسية، بل شمل أيضًا قنوات أصغر يتراوح عرضها بين ثلاثين سنتيمترًا ومتر واحد، وكانت هذه القنوات متصلة بالمباني والأفران، مما ساعد على تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف بسرعة، وأسهم في الحفاظ على بيئة جافة وصالحة للمعيشة والعمل، ويُرجح أن هذه الشبكة كانت تخدم أغراضًا متعددة، من بينها إدارة الموارد المائية ودعم الصناعات الحرفية وتنظيم المساحات داخل المستوطنة.

مؤشرات على نشأة الدولة المنظمة

يرى الخبراء أن حجم هذا المشروع وطبيعته يعكسان وجود إدارة مركزية قوية قادرة على التخطيط والتنفيذ، حيث إن مثل هذه الأعمال تتطلب تنسيقًا عاليًا وسيطرة على الموارد البشرية والمعرفة التقنية، وأشار يانج وينشنج إلى أن هذا الاكتشاف يقدم دليلًا واضحًا على وجود ممارسات بناء موحدة، ويعكس سلطة قادرة على تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة.

إسهام في فهم تاريخ أسرة شيا

تُعد أسرة شيا من الفترات التي طالما اعتمدت دراستها على السجلات التاريخية، في ظل محدودية الأدلة الأثرية المباشرة، إلا أن هذا الاكتشاف يسهم في سد هذه الفجوة، من خلال تقديم شواهد مادية على مستوى التطور الحضري والتنظيمي في تلك الحقبة، ويمنح الباحثين فرصة أعمق لفهم بدايات تشكل المجتمعات المنظمة في الصين القديمة.

أبحاث مستمرة لاكتشاف المزيد

لا تزال أعمال التنقيب والدراسة مستمرة في موقع وانجتشنجقانج، حيث يؤكد الباحثون أن هذا الموقع يمثل مفتاحًا مهمًا لفهم أصول التخطيط الحضري في الصين، وقد عُرضت هذه النتائج في أحد المنتديات العلمية المتخصصة، في خطوة تعكس أهمية الاكتشاف ودوره في إعادة رسم صورة الحضارات المبكرة بشكل أكثر دقة ووضوحًا.