100 مليون جنيه مخدرات وخطف.. مصرع 3 مجرمين فى مداهمات لأوكار الشر بالصعيد
مصرع شخصين وإصابة 3 إثر تصادم سيارتين غرب الموهوب بالوادي الجديد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 5,060 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة إلى الأشقاء الفلسطينيين
65 نشاطًا صناعيًا داخل المدن العمرانية بقرار جديد.. "صدى البلد" ينشر بالأسماء التفاصيل الكاملة
قفزة جنونية .. أسعار الفسيخ والرنجة تصل 700 جنيه للكيلو
تحذيرات صحية في شم النسيم.. لا تبدأ يومك بالفسيخ والرنجة على معدة فارغة
أزمة غذاء .. مجلس الأمن الروسي يحذر من إغلاق مضيق هرمز 3 أشهر
محمد صلاح بين الكبار.. إنجاز جديد في البريميرليج
الصحة الإسرائيلية: 7693 مصابا منذ بداية الحرب على إيران
فيدان يدعو لتأسيس تحالف أمني بالمنطقة.. وإسرائيل لا تعيش بدون حروب
استعدادا لموسم الحج.. السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح
ستارمر يعلن أن بريطانيا لن تنجر إلى حرب إيران مهما كانت الضغوط
اكتشاف أثري يكشف ملامح حضارة مبكرة في الصين| تفاصيل

ولاء عادل

أعلن علماء الآثار عن اكتشاف نظام قنوات مائية اصطناعية يعود إلى نحو أربعة آلاف عام في وسط الصين، وهو اكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لفهم طبيعة التخطيط الحضري وأساليب الحكم خلال عهد أسرة شيا، التي تُعد أقدم أسرة معروفة في التاريخ الصيني، وقد جاء هذا الاكتشاف في موقع وانجتشنجقانج بمدينة دنغفنغ في مقاطعة خنان، حيث كشفت الحفريات عن مستوطنة تتميز بتنظيم دقيق وهندسة متقدمة بالنسبة لتلك الحقبة الزمنية، وذلك وفقًا لما نشره موقع صحيفة greekreporter

تصميم هندسي يعكس تخطيطًا متقدمًا

أظهرت الدراسات أن النظام المكتشف يتكون من خندقين رئيسيين يمتدان في اتجاه شمالي جنوبي، ويبلغ عرض كل منهما نحو ثلاثة أمتار، بينما يتجاوز طولهما مئة وعشرين مترًا، ويرتبط هذان الخندقان بخندق أكبر يصل عرضه إلى عشرة أمتار، وقد شكّلت هذه البنية شبكة متكاملة لإدارة المياه والصرف الصحي داخل المستوطنة، مما يشير إلى أن تصميمها لم يكن عشوائيًا بل جاء ضمن رؤية تخطيطية شاملة منذ البداية.

تنظيم دقيق وجهد جماعي واسع

أكد الباحثون أن تنفيذ هذا النظام تطلّب إزالة كميات ضخمة من التربة، وهو ما يدل على وجود تنظيم دقيق للعمل وقدرة على حشد الأيدي العاملة بشكل منسق، وأوضح عالم الآثار ما لونج أن الخنادق تتسم بتشابه في البنية والمحاذاة، وهو ما يعكس نهجًا موحدًا في التصميم ودقة تقنية لافتة، تكشف عن مستوى متقدم من المعرفة الهندسية لدى سكان تلك الفترة.

شبكة تدعم الحياة اليومية والأنشطة الإنتاجية

لم يقتصر الاكتشاف على القنوات الرئيسية، بل شمل أيضًا قنوات أصغر يتراوح عرضها بين ثلاثين سنتيمترًا ومتر واحد، وكانت هذه القنوات متصلة بالمباني والأفران، مما ساعد على تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف بسرعة، وأسهم في الحفاظ على بيئة جافة وصالحة للمعيشة والعمل، ويُرجح أن هذه الشبكة كانت تخدم أغراضًا متعددة، من بينها إدارة الموارد المائية ودعم الصناعات الحرفية وتنظيم المساحات داخل المستوطنة.

مؤشرات على نشأة الدولة المنظمة

يرى الخبراء أن حجم هذا المشروع وطبيعته يعكسان وجود إدارة مركزية قوية قادرة على التخطيط والتنفيذ، حيث إن مثل هذه الأعمال تتطلب تنسيقًا عاليًا وسيطرة على الموارد البشرية والمعرفة التقنية، وأشار يانج وينشنج إلى أن هذا الاكتشاف يقدم دليلًا واضحًا على وجود ممارسات بناء موحدة، ويعكس سلطة قادرة على تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة.

إسهام في فهم تاريخ أسرة شيا

تُعد أسرة شيا من الفترات التي طالما اعتمدت دراستها على السجلات التاريخية، في ظل محدودية الأدلة الأثرية المباشرة، إلا أن هذا الاكتشاف يسهم في سد هذه الفجوة، من خلال تقديم شواهد مادية على مستوى التطور الحضري والتنظيمي في تلك الحقبة، ويمنح الباحثين فرصة أعمق لفهم بدايات تشكل المجتمعات المنظمة في الصين القديمة.

أبحاث مستمرة لاكتشاف المزيد

لا تزال أعمال التنقيب والدراسة مستمرة في موقع وانجتشنجقانج، حيث يؤكد الباحثون أن هذا الموقع يمثل مفتاحًا مهمًا لفهم أصول التخطيط الحضري في الصين، وقد عُرضت هذه النتائج في أحد المنتديات العلمية المتخصصة، في خطوة تعكس أهمية الاكتشاف ودوره في إعادة رسم صورة الحضارات المبكرة بشكل أكثر دقة ووضوحًا.

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

بابا الفاتيكان يصل إلى الجزائر في مستهل جولة إفريقية تشمل 4 دول

ماكرون: سننظم مع بريطانيا مؤتمرا لاستعادة حرية الملاحة في هرمز

ميرتس يحذر من أن اقتصاد بلاده سيعاني لمدة طويلة من تداعيات أزمة الطاقة

قبل الأكل.. علامة خطيرة تكشف الفسيخ المسمم

بعد 20 عاما من الانتظار.. لكزس تطلق سيارة GX الهجينة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من خطأ قاتل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

