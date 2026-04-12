مفاجأة علمية.. الابتعاد عن الإنترنت أسبوعين يؤدي إلى هذه النتائج المذهلة!

في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، تبرز تساؤلات حول تأثير هذا الاستخدام المكثف على الصحة النفسية.

دراسة حديثة تقدم إجابة لافتة، إذ تشير إلى أن تقليل استخدام الإنترنت لمدة أسبوعين فقط قد يُحدث تحسنًا ملحوظًا في الحالة النفسية والقدرة على التركيز.

تصميم الدراسة: تجربة واقعية بقياس دقيق



أُجريت الدراسة على 467 شخصًا بالغًا، بمتوسط عمر 32 عامًا، بهدف رصد تأثير تقليل استخدام الإنترنت عبر الهواتف الذكية.

طُلب من المشاركين الحد من استخدام الإنترنت لمدة 14 يومًا

اقتصر الاستخدام على المكالمات والرسائل النصية فقط

استعان الباحثون بتطبيق Freedom لحظر التطبيقات والمواقع التي تعتمد على الإنترنت، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأخبار والتصفح

ولضمان دقة النتائج، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، بحيث خضعت كل مجموعة لفترة انقطاع عن الإنترنت، مع تبادل الأدوار لاحقًا، ما أتاح مقارنة التغيرات في مختلف مراحل التجربة.

نتائج واضحة: تحسن نفسي وتراجع في التوتر



أظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة PNAS Nexus، ونقل تفاصيلها موقع ديلي ميل، تحسنًا ملحوظًا في الحالة النفسية للمشاركين، حيث:

انخفضت معدلات القلق والاكتئاب

ارتفع مستوى الرضا العام عن الحياة

زادت المشاعر الإيجابية

كما انخفض متوسط استخدام الشاشات بشكل ملحوظ:

من أكثر من 5 ساعات يوميًا

إلى أقل من 3 ساعات

تحسن إدراكي ملحوظ: تركيز أعلى وذهن أكثر صفاءً



لم تقتصر الفوائد على الجانب النفسي، بل امتدت إلى الأداء الذهني.

تحسنت القدرة على التركيز والانتباه

وصف الباحثون هذا التحسن بأنه يعادل استعادة كفاءة ذهنية قد تتأثر بعشر سنوات من الاستخدام المفرط

وأشار كوستادين كوشليف، أستاذ علم النفس بجامعة جورج تاون، إلى أن تقليل التعرض المستمر للمحتوى الرقمي يساهم في تقليل التشتت واستعادة التركيز الطبيعي.

تغييرات في السلوك اليومي: حياة أكثر توازنًا



كشفت الدراسة أيضًا عن تحولات في نمط حياة المشاركين خلال فترة التجربة، حيث اتجهوا إلى:

زيادة التواصل المباشر مع الآخرين

ممارسة الأنشطة الرياضية

القراءة

قضاء وقت أطول في الهواء الطلق

كما تراجع استهلاك المحتوى الترفيهي الرقمي بشكل ملحوظ.

تأثير مستمر بعد انتهاء التجربة



لم تتوقف الفوائد عند نهاية الأسبوعين، بل استمرت لدى عدد كبير من المشاركين:

تحسن مستمر في الصحة النفسية

انخفاض دائم نسبيًا في وقت استخدام الشاشات

حتى المشاركون الذين لم يلتزموا بالكامل بالتجربة، لاحظوا تحسنًا نسبيًا، ما يشير إلى أن تقليل الاستخدام—even بشكل جزئي—يمكن أن يكون مفيدًا.