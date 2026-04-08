رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أول رد من إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان
لقاء مرتقب غدا في إسلام آباد.. أمريكا وإيران على طاولة التهدئة وسط تهديدات بهرمز
‏رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار
أصل الحكاية

علاج جديد لـ فيروس سي يقترب من إنهاء العدوى بفاعلية أعلى

ولاء خنيزي

في تطور علمي جديد قد يدعم الجهود العالمية للقضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، كشفت دراسة حديثة عن استراتيجية علاجية مبتكرة تستهدف فيروس التهاب الكبد الوبائي سي بطريقة أكثر دقة، ما قد يرفع من معدلات الشفاء ويقلل احتمالات عودة الإصابة.

وبحسب ما نقله موقع ScienceDaily، فإن هذا التقدم العلمي يمثل خطوة مهمة في فهم آلية تكاثر الفيروس داخل خلايا الكبد، ويمهد الطريق لتطوير علاجات أكثر كفاءة، خصوصًا للحالات التي لا تستجيب للعلاجات المتاحة حاليًا.

ما هو فيروس سي؟

يُصنف التهاب الكبد الوبائي سي كأحد الأمراض الفيروسية التي تصيب الكبد، وينتقل غالبًا عبر الدم، وقد يظل لفترات طويلة دون ظهور أعراض واضحة.

وفي حال إهمال العلاج، قد تتطور الحالة إلى مضاعفات خطيرة مثل تليف الكبد أو سرطان الكبد، ما يجعله من الأمراض التي تحتاج إلى تشخيص مبكر وعلاج فعال.

آلية العلاج الجديد

تعتمد الفكرة العلاجية الجديدة على استهداف الفيروس داخل خلايا الكبد بطريقة مختلفة عن العلاجات التقليدية، من خلال تعطيل الآليات التي يعتمد عليها الفيروس في التكاثر والبقاء داخل الجسم.

ويرى الباحثون أن هذا الأسلوب قد يقلل من قدرة الفيروس على مقاومة العلاج، وهي إحدى أبرز التحديات التي تواجه بعض المرضى في الوقت الحالي.

نتائج أولية مشجعة

أظهرت التجارب الأولية انخفاضًا ملحوظًا في نشاط الفيروس، ما يعزز احتمالات تطوير العلاج ليصبح خيارًا فعالًا في المستقبل.

كما أشار الباحثون إلى أن هذا النهج قد يساعد أيضًا في تقليل فترة العلاج، وهو ما يمثل ميزة مهمة، خاصة للمرضى الذين يعانون من حالات مزمنة.

تحديات قائمة

ورغم التقدم الكبير في علاج فيروس سي خلال السنوات الماضية، لا تزال هناك بعض التحديات، من بينها:

  • عدم استجابة بعض الحالات للعلاج
  • ارتفاع تكلفة بعض الأدوية
  • صعوبة الحصول على العلاج في بعض الدول

وهو ما يدفع العلماء إلى البحث عن حلول أكثر تطورًا وفعالية.

أهمية الاكتشاف

يؤكد الباحثون أن هذا التطور العلمي قد يمثل خطوة مهمة في طريق القضاء على المرض، لأنه يوفر فهمًا أعمق لكيفية عمل الفيروس داخل الجسم، ويساعد في تصميم أدوية تستهدفه بدقة دون التأثير على الخلايا السليمة.

مستقبل واعد

يأمل الفريق البحثي في الانتقال إلى مراحل متقدمة من التجارب السريرية على البشر خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاعتماد هذا النهج علاجيًا.

كما يشير العلماء إلى أن مثل هذه الابتكارات قد تقرّب العالم من هدف القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي خلال السنوات القادمة.

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

الزواج

هدى سالم: الزواج قبل 25 عامًا يواجه انتكاسات.. فيديو

إيران وأمريكا

تحذيرات باكستانية ولقاء مرتقب غدًا.. تصعيد بين واشنطن وطهران يهدد مسار السلام

صفارات الغنذار

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في شتولا وعدة بلدات بالجليل الغربي

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد