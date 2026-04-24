قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الفوز على بيراميدز.. كم يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري المصري؟
تامر هجرس يشارك صورا جديدة عبر إنستجرام.. شاهد
الطماطم بـ 25 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة
بسبب التغيرات المناخية.. الزراعة تقدم روشتة إنقاذ لمحصول المانجو
الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي
تصعيد جديد.. إيران تحذر من استهداف النفط السعودي في حال ضرب منشآتها
المستشار الألماني: ندرس تخفيف العقوبات إذا قدمت إيران تنازلات
سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة
عراقجي في باكستان.. هل تعود مفاوضات واشنطن وطهران إلى الواجهة؟
المركز الأوروبي الآسيوي: انقسام أوروبي يعرقل بلورة استراتيجية موحدة تجاه إيران
رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تبذل جهودا لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدواجن في مصر اليوم .. والشعبة تكشف عن مفاجأة خلال الفترة المقبلة

منار عبد العظيم

تشهد سوق الدواجن في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الحالية، مدعومة بزيادة الإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توازن الأسعار في الأسواق.

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع توقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار وفرة المعروض وتحسن الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالصناعة.

وأكد سامح السيد أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت حاليًا نحو 79 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يقارب 89 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك فائضًا في إنتاج الدواجن البيضاء يصل إلى نحو 30%، وهو ما يسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وتوافر المنتج بكميات مناسبة للمستهلكين في مختلف المحافظات.

أسباب استقرار الأسعار

وأشار إلى أن استقرار أسعار الدواجن يرجع إلى توافر جميع مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف والذرة الصفراء، إلى جانب تحسن ظروف الاستيراد نتيجة انخفاض سعر الدولار. هذه العوامل مجتمعة ساعدت على تقليل الضغوط على المنتجين، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار لفترة ممتدة.

فائض الإنتاج يدعم التصدير

ولفت إلى أن زيادة الإنتاج لم تقتصر آثارها على السوق المحلي فقط، بل امتدت لتشمل التوسع في التصدير، حيث تم بالفعل بدء تصدير الدواجن البيضاء إلى قطر، بكمية تُقدر بنحو 360 ألف طن. وأكد أن جودة الإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير المجازر الآلية، عززا من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الخارجية.

أسعار الدواجن في الأسواق

وحسب بيانات بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لـمجلس الوزراء المصري، جاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر الفراخ البيضاء في المزارع بين 82 و83 جنيهًا، بينما سجلت للمستهلك بين 88 و98 جنيهًا حسب المنطقة.
تراوحت أسعار الفراخ الساسو في المزارع بين 97 و98 جنيهًا، ووصلت للمستهلك بين 102 و115 جنيهًا.
سجلت أسعار الفراخ البلدي للمستهلك ما بين 105 و120 جنيهًا.

توقعات السوق

تعكس هذه المؤشرات حالة إيجابية يشهدها قطاع الدواجن، مدعومة بوفرة الإنتاج وتحسن سلاسل الإمداد، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار الاستقرار وربما انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بما يصب في مصلحة المستهلك ويدعم الأمن الغذائي في مصر.

الدواجن الدواجن اليوم الدواجن في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

قتيل روسي

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

ترشيحاتنا

المتهمين

احدهم إنتحل صفة ضابط.. القبض على 4 صناع محتوى بالوادى الجديد

ارشيفية

استولى على ملايين وهرب.. حكاية مستريح الأجهزة الطبية والمكملات بالعمرانية

ارشيفية

صاحب محل حلاقة كلمة السر.. كواليس إنهاء حياة صبي داخل مول شهير بأكتوبر

بالصور

احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم

بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها في لوك كاجوال.. شاهد

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

الشرقية: حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد