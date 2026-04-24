أسعار الدواجن في مصر اليوم .. والشعبة تكشف عن مفاجأة خلال الفترة المقبلة

تشهد سوق الدواجن في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الحالية، مدعومة بزيادة الإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توازن الأسعار في الأسواق.

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع توقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار وفرة المعروض وتحسن الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالصناعة.

وأكد سامح السيد أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت حاليًا نحو 79 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يقارب 89 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك فائضًا في إنتاج الدواجن البيضاء يصل إلى نحو 30%، وهو ما يسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وتوافر المنتج بكميات مناسبة للمستهلكين في مختلف المحافظات.

أسباب استقرار الأسعار

وأشار إلى أن استقرار أسعار الدواجن يرجع إلى توافر جميع مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف والذرة الصفراء، إلى جانب تحسن ظروف الاستيراد نتيجة انخفاض سعر الدولار. هذه العوامل مجتمعة ساعدت على تقليل الضغوط على المنتجين، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار لفترة ممتدة.

فائض الإنتاج يدعم التصدير

ولفت إلى أن زيادة الإنتاج لم تقتصر آثارها على السوق المحلي فقط، بل امتدت لتشمل التوسع في التصدير، حيث تم بالفعل بدء تصدير الدواجن البيضاء إلى قطر، بكمية تُقدر بنحو 360 ألف طن. وأكد أن جودة الإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير المجازر الآلية، عززا من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الخارجية.

أسعار الدواجن في الأسواق

وحسب بيانات بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لـمجلس الوزراء المصري، جاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر الفراخ البيضاء في المزارع بين 82 و83 جنيهًا، بينما سجلت للمستهلك بين 88 و98 جنيهًا حسب المنطقة.

تراوحت أسعار الفراخ الساسو في المزارع بين 97 و98 جنيهًا، ووصلت للمستهلك بين 102 و115 جنيهًا.

سجلت أسعار الفراخ البلدي للمستهلك ما بين 105 و120 جنيهًا.

توقعات السوق

تعكس هذه المؤشرات حالة إيجابية يشهدها قطاع الدواجن، مدعومة بوفرة الإنتاج وتحسن سلاسل الإمداد، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار الاستقرار وربما انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بما يصب في مصلحة المستهلك ويدعم الأمن الغذائي في مصر.