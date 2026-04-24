عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على 3 من قائدي الدراجات الكهربائية بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى دراجات كهربائية بآداء حركات إستعراضية بالبحيرة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط 3 دراجات كهربائية"بدون ترخيص" الظاهرين بمقطع الفيديو وقائديهم (طالبان، عامل – مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بإستئجارهم الدراجات من (عامل – مقيم بدائرة المركز).. أمكن ضبطه وبحوزته دراجة كهربائية "بدون ترخيص" ، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم التحفظ على الدراجات الكهربائية، وإتخاذ الإجراءات القانونية.