الغندور يعلق علي أزمة شيخ الأزهر المشجع في الاستاد

باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور علي أزمة شيخ الأزهر المشجع في الاستاد التي أثارت الجدل مؤخراً.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ايه المشكلة ان شيخ يروح بالزي الجميل الأزهري يشجع الفريق اللي بيحبه  هو  ده حرام شرعا ربنا حرم اللبس ده في تشجيع  رياضة حللها رب العالمين و  بيحبها من هو الصغير استقيموا يرحمكم الله  ان الله لا ينظر لأشكالكم و لكن ينظر لقلوبكم و ما فيها".

وكان قد علق أحمد السيد، أحد خطباء وزارة الأوقاف المتطوعين، على الجدل الذي أثير مؤخرًا بعد ظهوره مرتديًا الزي الأزهري داخل مدرجات جماهير نادي الزمالك خلال مباراة الفريق أمام نادي بيراميدز في الدوري.

وقال أحمد السيد،  إنه يكنّ كل الاحترام والتقدير للزي الأزهري، ويجلّ فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  يعتبر الدكتور أسامة الأزهري الأب الروحي له.

الهجوم على خطيب الأوقاف من الجماهير

وأوضح خطيب الأوقاف، في تصريحاته، أنه تعرض لهجوم حاد وحملة من السباب أثرت سلبًا على أسرته، وتابع: «أنا مواطن مصري محترم ومهتم بالشأن العام، ومعروف في منطقة بولاق الدكرور، وعلاقتي بأهلها قائمة على الاحترام المتبادل».

وأضاف أنه من مشجعي الزمالك، ووجوده في المباراة جاء لظروف استثنائية، حيث كان في جولة ميدانية مع بعض المسئولين وتأخر خارج المنزل لساعات، ثم تعذر عليه العودة لتغيير ملابسه بسبب اجتماع لاحق وتعطل سيارته، ما اضطره للتوجه إلى المباراة بالزي الأزهري، مؤكدًا أنه لم يكن ليفعل ذلك لولا هذه الظروف.

وأشار إلى ارتباطه العائلي بالأزهر، موضحًا أن والده – رحمه الله – لديه 20 حفيدًا يدرسون في الأزهر، وأن أبناءه وأبناء أشقائه جميعهم ينتسبون للمؤسسة الأزهرية.

