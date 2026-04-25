موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وساوثهامبتون، مساء يوم السبت، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025/2026.

وتقام المباراة على أرضية ملعب ويمبلي، الذي يُعد مسرحًا لأكبر المواجهات في الكرة الإنجليزية.

مشوار مانشستر سيتي نحو نصف النهائي



نجح مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، في الوصول إلى هذا الدور بعد أداء قوي، حيث حقق فوزًا كبيرًا على ليفربول برباعية نظيفة في ربع النهائي. ويطمح الفريق لمواصلة نتائجه المميزة والتأهل إلى المباراة النهائية، مستندًا إلى قوته الهجومية وخبراته في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

ساوثهامبتون يواصل المفاجآت

على الجانب الآخر، يدخل ساوثهامبتون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق مفاجأة كبيرة بإقصاء آرسنال من الدور ربع النهائي بنتيجة 2-1. ويسعى الفريق إلى تحقيق إنجاز جديد بالوصول إلى النهائي، رغم صعوبة المواجهة أمام أحد أقوى الفرق في أوروبا.

سيناريو النهائي المنتظر

تكتسب هذه المباراة أهمية إضافية، حيث ينتظر الفائز منها مواجهة المنتصر من لقاء تشيلسي وليدز يونايتد في المباراة النهائية، ما يزيد من حدة المنافسة والرغبة في تحقيق الفوز.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية. ويمكن متابعة اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 4، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط .