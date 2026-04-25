ألافيس يقلب الطاولة على مايوركا ويخطف فوزًا ثمينًا في الدوري الإسباني

نجح ديبورتيفو ألافيس في قلب تأخره إلى فوز مهم على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وبدأت المباراة بتقدم مايوركا عن طريق يان فيرجلي في الدقيقة 18، قبل أن يعود ألافيس إلى اللقاء في الشوط الثاني بقوة.

وأدرك توني مارتينيز التعادل في الدقيقة 56، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز رفع ألافيس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 35 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى الصراع مشتعلاً في أسفل جدول الترتيب.