الاستقرار سيد الموقف.. أسعار الذهب في منتصف التعاملات المسائية| تفاصيل

استمر ثبات سعر الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 25-4-2026؛ على مستوي الأعيرة الذهبية دون تغيير.

سعر الذهب

وصل سعر الذهب داخل محلات الصاغة لدرجة مستقرة دون تغيير على مدار اليوم السبت.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في لآخر تحديث اليوم 7آلاف جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8 آلاف جنيه للشراء و 7942 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 إلى 7333 جنيهًا للشراء و 7281 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7 آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6 آلاف جنيه للشراء و 5958 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.غ

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4711 دولار للشراء و 4709 دولار للبيع.ر