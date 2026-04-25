تفاصيل سعر الذهب في تداولات مساء اليوم.. كيف تحرك المعدن الأصفر؟

يستمر ثبات سعر الذهب في السوق المصرية بدون تغيير مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت 25-4-2026.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في أغلب محلات الصاغة المصرية؛ استقرارًا على مختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب أمس

وفقد سعر جرام الذهب مساء أمس الجمعة 20 جنيهًا من قيمته بمختلف الأعيرة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 7 آلاف جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة 8 آلاف جنيهًا للشراء و 7942 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو7333 جنيهًا للشراء و7281 جنيهًأ للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7آلاف جنيهَأ للشراء و 6980 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًأ 6 آلاف جنيهًا للشراء و5957 جنيهًا للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر اوقية الذهب 4711 دولار للشراء و 4709 دولار للبيع.