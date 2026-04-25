سعر الذهب اليوم السبت 25 أبريل 2026..ونصائح هامة للمستثمرين

منار عبد العظيم

شهدت أسواق الذهب المحلية حالة من التذبذب يوم السبت 25 أبريل 2026، حيث تراجعت الأسعار بشكل طفيف في بداية التداولات، لكنها سرعان ما استقرت عند مستويات متباينة.

 وعلى الرغم من هذا التذبذب، تبقى أسعار الذهب في مصر متمسكة بمكاسب قوية، حيث حققت ارتفاعًا بنسبة 18% منذ بداية العام.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7981 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6990 جنيهًا، مع تفاوت بسيط في أسعار المصنعية التي تتراوح بين 100 إلى 150 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5991 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب 55920 جنيهًا دون احتساب المصنعية.

ارتفاعات تاريخية للذهب في 2026

على الرغم من بعض التقلبات في أسعار الذهب على مدار الأسبوع، تظل المعدلات مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 فقد قفز سعر جرام الذهب عيار 21 من 5880 جنيهًا في يناير 2026 إلى 6990 جنيهًا في الوقت الحالي، محققًا ربحًا يقدر بـ 1110 جنيهات للجرام

نصائح للمستثمرين الصغار

في ظل هذه التقلبات، قدم سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب نصائح للمستثمرين الصغار الذين يرغبون في دخول السوق:

تقسيم الاستثمار على مراحل

 نصح عبد الحكيم بعدم ضخ الأموال بالكامل دفعة واحدة، بل الأفضل تقسيم المبلغ على مراحل. 

يمكن شراء جزء من الذهب الآن، ثم متابعة السوق لتحديد الوقت الأنسب لاستكمال باقي الاستثمار.

شراء متدرج لمتوسط سعر مناسب: من الأفضل أن يشتري المستثمرون تدريجيًا بناءً على تطورات السوق، سواء كانت الأسعار في ارتفاع أو انخفاض. هذه الطريقة تساعد في الحصول على متوسط سعر جيد، مما يقلل من مخاطر شراء الذهب في وقت غير مواتٍ.

تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الذهب

أشار عبد الحكيم إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في التذبذب بسبب التأثيرات العالمية والأحداث الجيوسياسية. أي تغيرات في الأوضاع السياسية والاقتصادية قد تؤثر على طلب المستثمرين على الذهب باعتباره "ملاذًا آمنًا":

استمرار الأزمات: إذا استمرت الأزمات على المستوى الدولي، قد يرتفع سعر الذهب، حيث يفضل المستثمرون اللجوء إليه لحماية أموالهم.

تحسن الأوضاع الجيوسياسية: في حال حدوث تهدئة في الأزمات، قد يشهد الذهب انخفاضًا طفيفًا.

أداء الذهب في الفترة الأخيرة

لاحظنا في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في سعر الأوقية، حيث ارتفعت بنحو 50 دولارًا في فترة زمنية قصيرة. هذا الارتفاع قد يعكس بداية اتجاه صعودي للأسعار، وهو ما يحدث عادة عندما تزداد التوترات الاقتصادية أو السياسية عالميًا.

بعد إثارته الجدل.. هل محلي الأسبارتام الشهير يسبب السرطان؟

