علي جمعة: مراجعة النفس أول طريق الإصلاح

قال الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا رسول الله ﷺ وضع لمراجعة النفس دستورًا، فقال: «ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول».

مراجعة النفس

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا بد للإنسان أن ينظر إلى نفسه أولًا، وأن يحاسبها: ما الذي فعلته من شر؟ وما الذي فعلته من خير؟ وعليه أن يستمر في الخير، وأن ينمّي فعله في نفسه، قبل أن يحاسب الآخرين أو يلقي المسؤولية عليهم.

ويجب على كل إنسان في موقعه، أستاذًا كان أو طالبًا، عاملًا كان أو صاحب عمل، رئيسًا أو مرؤوسًا، رجلًا أو امرأة، كبيرًا كان أو صغيرًا، أن يلتزم طريق الله سبحانه وتعالى.

فلا بد أن نبدأ بأنفسنا، وألا نلقي مسؤوليتنا على أحد؛ فقد اشتكى علماء النفس من هذه الظاهرة المتفشية فينا: أننا كلما فشلنا، أو قصّرنا، أو أخطأنا، ألقينا بالمسؤولية على غيرنا.

يجب علينا، كما علمنا سيدنا رسول الله ﷺ، أن نبدأ بأنفسنا من غير جلدٍ للذات، ولا إحباط، ولا يأس.

«أترى القذاة في عين أخيك، وتترك جذع النخلة في عينك؟».

وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «رحم الله امرأً أهدى إليَّ عيوبي».

أصلح من نفسك، راجعها، تُبْ إلى الله، تحمّل المسؤولية: «ابدأ بنفسك، ثم بمن يليك».

وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته».

لقد تركنا سيدنا رسول الله ﷺ وعلّمنا، ووضّح لنا، ولكننا خالفنا تعاليمه، وخرجنا عن سنته، وبدأنا نتكلم هنا وهناك، محمّلين المسؤولية على الغير.

ولا بد لنا من أن نعود إلى محاسبة أنفسنا أولًا، وليتدبر كل واحد منا: كم يعمل في يومه لله؟ وكم يعمل لعمارة الأرض؟ وكم يعمل لتزكية النفس؟ وكم يعمل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في الدين.