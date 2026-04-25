أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 تخطي 7 الآف جنيه

يهتم الراغبون بشراء الذهب بمتابعة أسعار الذهب في مصر عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على أداء السوق.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24

سعر البيع: 8,010 جنيه

سعر الشراء: 7,975 جنيه

عيار 21

سعر البيع: 7,010 جنيه

سعر الشراء: 6,980 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 6,010 جنيه

سعر الشراء: 5,985 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 4,675 جنيه

سعر الشراء: 4,655 جنيه

الجنيه الذهب

سعر البيع: 56,080 جنيه

سعر الشراء: 55,840 جنيه

الأونصة بالجنيه

سعر البيع: 249,185 جنيه

سعر الشراء: 248,115 جنيه

الأونصة بالدولار

4,708.54 دولار

تشهد أسعار الذهب داخل محلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي، مع وجود فروق طفيفة في سعر الجرام، بالتزامن مع هدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء، وذلك لتعزز من مكانة الذهب كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن..

ويعكس ذلك حالة من التوازن المؤقت بين العرض والطلب، إلى جانب استقرار نسبي في الأسعار العالمية، ما يدعم استمرار اعتماد الذهب كملاذ آمن للحفاظ على القوة الشرائية على المدى الطويل.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الذهب، إذ يدفع انخفاضها المستثمرين نحو زيادة الإقبال عليه كبديل استثماري، ما يعزز من ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أسعار النفط العالمية أيضا على اتجاهات السوق، حيث تدفع تقلبات قطاع الطاقة المستثمرين إلى اللجوء للذهب كأداة للتحوط.

ويظل الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ويبقى سوق الذهب محل متابعة مستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين، باعتباره من أهم أدوات الادخار والتحوط، مع توقعات باستمرار تأثره بالتغيرات الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة.

