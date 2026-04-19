قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين في نشر فيديوهات خادشة .. بعد قليل
«بن رمضان» يُعبّر عن استيائه داخل الأهلي .. وجلسة لاحتواء الموقف | تفاصيل
مواجهة قوية بين ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي .. اليوم
تبدأ 31 مايو.. اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 خلال ساعات
تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في انفجار عبوة جنوب لبنان
مُحاكمة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شخص .. اليوم
تسريبات: أبل تستعد لإطلاق iPhone 18 Pro في هذه الموعد
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي
بعد قليل .. هدير عبدالرازق وأوتاكا أمام المحكمة بسبب نشر فيديوهات خادشة
نظر دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبوبكر .. بعد قليل
الطقس اليوم .. أجواء مائلة للحرارة بمعظم الأنحاء وأمطار ببعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أشهر عيار ذهب يسجل 7035 جنيها.. تفاصيل المعدن الأصفر في الصاغة اليوم

سعر الذهب
محمد يحيي

سجل أشهر أعيرة الذهب استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026؛ على مستوي محلات الصاغة بدون أي تغيير.

آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب

وسجل آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7035 جنيهًا للشراء و6985 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

مع اغلاق مضيق هرمز أمس ؛ شهدت أسعار الذهب تذبذبًا داخل السوقين المحلي والعالمي؛ إلا أنه في الوقت الحالي يواجه ترقبًا حذرًا من جانب المتابعين.

تحرك الذهب أمس 

وفقد سعر الذهب 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية أمس داخل محلات الصاغة

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض سعر الذهب للتذبذب خلال تعاملات مساء اليوم حيث استهل تداولاته المسائية على انخفاض بقيمة 45 جنيها ثم ارتفع 15 جنيها ليهوي 10 جنيهات قبل قليل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب 7035 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8040 جنيها للشراء و 7982 جنيها للبيع.

أسعار الذهب في مصر

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7370 جنيها للشراء و 7317 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7035 جنيهًا للشراء و6985 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6030 جنيها للشراء و 5987 جنيها للبيع .

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56.28 ألف جنيه للشراء و 55.88 جنيهًا للبيع 

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو4832 دولار للشراء و 4831 جنيها للبيع.

تقرير: إعلان الهدنة المؤقتة ساهم في دفع أسعار الذهب نحو الارتفاع

تحركات الأسواق العالمية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق الدولية ، بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7 %، مدعومة بتراجع الدولار، وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب تطورات جيوسياسية تمثلت في إعلان إيران فتح مضيق هرمز، ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم.

الذهب الان

و ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة  82 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتسجل مستوى 4832 دولارًا، بعد أن لامس مستوى 4900 دولار .

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته في نحو شهر، مدفوعًا بانحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بعد اغلاق مضيق هرمز الذي يمثل شريانًا لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وكان إغلاقه سابقًا قد تسبب في قفزة بأسعار الطاقة وزيادة المخاوف بارتفاع معدلات التضخم بالأسواق العالمية. التضخمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

فستان أنيق.. رانيا أبو النصر تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

مخرج The Last Shore من إسطنبول: فيديو لشاب يغرق دفعني لإخراج الفيلم

