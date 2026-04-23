ذهب السعودية يواصل التحرك.. عيار 21 يسجل 499 ريال خلال تعاملات الخميس

سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 23 أبريل 2026، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، وسط حالة من التذبذب التي تشهدها أسواق المعدن الأصفر عالميًا، مع استمرار تأثره بتحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة.



ويأتي هذا التحرك الصعودي في إطار موجة من التغيرات السعرية التي يشهدها الذهب خلال الفترة الأخيرة، حيث تتأرجح الأسعار بين الصعود والتراجع دون اتجاه واضح، في ظل ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية العالمية.



ورغم تسجيل ارتفاع اليوم، إلا أن الأسعار ما زالت تتحرك دون مستويات بداية الأسبوع، وهو ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في سوق الذهب خلال التعاملات الحالية.



وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالي:



• عيار 24: 571.31 ريال

• عيار 21: 499.89 ريال

• عيار 18: 428.48 ريال

• عيار 14: 333.26 ريال

• أوقية الذهب: 17769.67 ريال

• جنيه الذهب: 3999.16 ريال