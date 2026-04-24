اقتصاد

6980 جنيها آخر سعر لأشهر عيار ذهب .. اليوم

محمد يحيي

استمر استقرار أشهر أعيرة الذهب في أول تعاملات له اليوم الجمعة 24-4-2026؛ داخل محلات الصاغة المختلفة.

وسجل آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا  6980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع

بلغ متوسط سعر الذهب لدرجات مستقرة على مختلف الأعيرة الذهبية .

وارتفع سعر جرام الذهب بوتيرة بطيئة وحذرة وسط ترقب من قبل المتابعون للمشهدين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي والاقليمي؛ مسجلًا تراجعا 20 جنيهًا داخل السوق المحلي وعلي مستوي الاعيرة المختلفة.

سجل اخر تحديث لسعر الذهب  6980 جنيها في المتوسط

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة  7977 جنيها للشراء و 7920 جنيها للبيع

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7312 جنيها للشراء و 7260 جنيها للبيع

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا  6980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع

بلغ سعر الجنيه الذهب  55.84 ألف جنيه للشراء و 55.44 ألف جنيه للبيع.

وصل سعر أوقية الذهب 4695 دولار للشراء و 4694 دولار للبيع.

تراجعت أسعار الذهب  إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ​لفترة طويلة، في حين يترقب المستثمرون أي تطورات بين الولايات المتحدة وإيران ‌لإنهاء الحرب.

وبحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4716.03 دولار للأوقية (الأونصة). 

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4733.20 دولار، وفقاً ل “رويترز ”.

وظلت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد انخفاض مخزونات البنزين ​ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز ​تقدم في المحادثات.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "عودة ⁠سعر نفط برنت إلى فوق 100 دولار يبقي مخاوف التضخم في الصدارة، ويضع ​الذهب في موقف دفاعي اليوم".

ويمكن أن يؤجج ارتفاع أسعار النفط التضخم من خلال رفع ​تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر جاذبية مما ​يضعف الإقبال على المعدن النفيس.

وأبقى ترامب على الحصار المفروض على التجارة البحرية الإيرانية، وقال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له إلا برفع الحصار.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

بيراميدز

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

يوريشيتش

رد فعل صادم من يورتشيتش بعد خسارة بيراميدز أمام الزمالك

الزمالك

رد فعل غير متوقع من رئيس قناة الأهلي السابق على فوز الزمالك أمام بيراميدز

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

التوقيت الصيفي

موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الصيفي 2026 .. اعرف هتصلي بكرا الساعة كام؟

فرج عامر

انتهى الدرس.. فرج عامر يصدم جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك

كأس العالم

إقصاء سياسي وأخلاقي.. دول منعها الفيفا من المشاركة في كأس العالم

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد كريمة

أحمد كريمة: المنتـ حر أمره متروك إلى الله.. وعلى الإنسان تحمل مشقة الدنيا

مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين: الكتاب جسرٌ للحوار الإنساني وأداةٌ فاعلة لترسيخ الوعي

الدكتور أحمد كريمة

الخلع طلاق.. أحمد كريمة يرد على سعد الهلالي ويطالب بتعديل في الأحوال الشخصية

بالصور

قلب العالم ومحور الاتصال بين الشرق والغرب.. سيناء أهمية المكان ورمزية المكانة

سيناء
سيناء
سيناء

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد