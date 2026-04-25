اقتحموا البوابة بالقوة .. القصة الكاملة لاعتـداء 8 أشخاص على مدير مركز شباب أبو حماد

تحولت محاولة فرض السيطرة على بوابة مركز شباب إلى واقعة داميـ ـة في قلب محافظة الشرقية، بعدما تعرض الكابتن عماد حسنين، مدير مركز شباب أبو حماد، لاعتداء عنيف أسفر عن إصابته بجرح قطعي نافذ في الرقبة، وذلك خلال تصديه لمحاولة اقتحام من قبل 8 شباب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

القصة الكاملة لاعتـ ـداء 8 أشخاص على مدير مركز شباب أبو حماد

تفاصيل إصابة مدير مركز شباب أبو حماد

وبحسب تفاصيل الواقعة، اندلعت مشادة حادة قرابة العاشرة والنصف مساء، حين حاولت المجموعة دخول المركز عنوة، إلا أن تدخل المدير لمنعهم أشعل الموقف سريعا، ليتطور إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض «مـ ـوس»، تسبب في إصابته بإصابة خطيرة استدعت التدخل الطبي العاجل.

وقال الكابتن عماد حسنين في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، إنه تعرض للإصابة بجرح قطعي في الرقبة، إثر نشوب مشادة بينه وبين 8 شباب حاولوا اقتحام البوابة الرئيسية للمركز في في المواعيد المقررة للغلق.

8 أفراد اقتحموا البوابة

وأضاف أنه فوجئ أمس الجمعة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساء وعندما كان الجميع يستعد لغلق النادي تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء والتي تقضي بالغلق في تمام الساعة الحادية عشر بمجموعة من الشباب يبلغ عددهم حوالي 8 أفراد بمحاولة اقتحام البوابة الرئيسية للنادي والدخول عنوة.

وتابع: "في البداية حدثت مشادة كلامية بينهم وبين مجموعة من الإداريين بالنادي وعلي الفور نزلت إليهم وحاولت تهدئتهم والتعامل معهم وابلاغهم بالعودة في الغد ولكن باء ذلك بالفشل ودون أي جدوى".

جرح قطعي 20 سم بالرقبة

وأشار إلى أنهم قاموا بالتعدي عليه بإستخدام آلة حادة "م..وس" وقاموا بإصابته بجرح قطعي عبارة عن 20 سم بالرقبة من الداخل والخارج.

واختتم حسنين تصريحاته لـ صدى البلد قائلا: “علي الفور تم نقلي إلي المستشفى، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لي، وتم تحرير المحضر رقم 8267 جنح مركز أبو حماد”.