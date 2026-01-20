موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا رسمياً بشأنه

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ، هو نفس الموعد المذكور في الخريطة الزمنة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 وهو 7 فبراير 2026

وبعد تحديد موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا موعد نهاية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس مؤكدةً أنه 11 يونيو 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 على أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 في المدارس من المقرر أن يكون 84 يوماً بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس السابق توضيحه ، ينطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة و المدارس الخاصة للغات

التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني



وكانت حالة من الجدل سادت موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة بعد تداول أنباء تزعم صور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ينص على اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني

ومن جانبه.. نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المتحدث الرسمي عدم صحة هذه المنشورات جملة وتفصيلا، مطالبا بتحري الدقة في تداول المعلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.