قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«حرب تكسير عظام» بين ترامب وأوروبا وآسيا.. وخبير: المنتدى الدولي في مواجهة التحديات ومصر دولة محورية
كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة
رحلة ليلية مُثيرة .. ترامب ينطلق إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس
في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة
تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا
مسئول سابق في الناتو: ترامب جاد بشأن جرينلاند والأوروبيون عاجزون عن الرد
أفضل الأعمال في شهر شعبان.. انتهز الفرصة ولا تفوتها
مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة اليوم
أبعاد إنسانية واجتماعية.. محسن محيي الدين يكشف عن دوره في مسلسل «2 قهوة» | فيديو
42 % طاقة متجددة بحلول 2030.. مصر تستعرض استراتيجيتها الوطنية للطاقة
اليوم .. استمرار حجز وحدات مشروعات مصر العقارية | لا تفوّت فرصتك واعرف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«حرب تكسير عظام» بين ترامب وأوروبا وآسيا.. وخبير: المنتدى الدولي في مواجهة التحديات ومصر دولة محورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر دولة محورية في الإقليم ولا يمكن أن تغيب عن المشهد الدولي سياسيًا واقتصاديًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6”، المذاع على قناة الحياة، أن هذه الدورة من المنتدى تأتي في توقيت استثنائي يشهد ما وصفه بـ "حرب تكسير عظام" وصلت لذروتها بين الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب من جهة، والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا من جهة أخرى.

وتابع أن المنتدى الذي يُطرح كآلية للحوار، يغيب عنه الحوار الحقيقي في ظل السياسات الهجومية للرئيس الأمريكي ترامب، الذي يسعى لتحقيق أكبر مكاسب لبلاده، ما خلق حالة من التناحر ظهرت بوضوح في التراشق اللفظي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بين قادة الدول، مثل السجال بين ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

التمويل الاستثمار دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

المتهمين

الداخلية تكشف مفاجأة فى واقعة اقتحام شخصين يرتديان النقاب لمنزل وقتل مالكته ببولاق

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

ترشيحاتنا

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

رامي ربيعة وزوجته

رامي ربيعة يرزق بمولوده الثاني يوسف | شاهد

تير شتيجن

جيرونا الإسباني يضم تير شتيجن رسميًا معارًا من برشلونة حتى نهاية الموسم

بالصور

لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميًا؟.. فوائد صحية مذهلة

فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

الجدل مُستمر حول الباراسيتامول أثناء الحمل .. هل يرفع خطر التوحّد؟

تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد