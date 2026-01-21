«حرب تكسير عظام» بين ترامب وأوروبا وآسيا.. وخبير: المنتدى الدولي في مواجهة التحديات ومصر دولة محورية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر دولة محورية في الإقليم ولا يمكن أن تغيب عن المشهد الدولي سياسيًا واقتصاديًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6”، المذاع على قناة الحياة، أن هذه الدورة من المنتدى تأتي في توقيت استثنائي يشهد ما وصفه بـ "حرب تكسير عظام" وصلت لذروتها بين الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب من جهة، والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا من جهة أخرى.

وتابع أن المنتدى الذي يُطرح كآلية للحوار، يغيب عنه الحوار الحقيقي في ظل السياسات الهجومية للرئيس الأمريكي ترامب، الذي يسعى لتحقيق أكبر مكاسب لبلاده، ما خلق حالة من التناحر ظهرت بوضوح في التراشق اللفظي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بين قادة الدول، مثل السجال بين ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.